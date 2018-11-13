Греф прокомментировал идею передачи невостребованных вкладов в бюджет

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф сравнил инициативу о передаче в бюджет РФ из банков невостребованных вкладов с изобретением велосипеда, отметив, что эта проблема уже законодательно урегулирована.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сегодня заявил РИА Новости, что законодатели изучают предложения передавать в бюджет РФ из банков "невостребованные" вклады. По его словам, объем "зависших" средств на счетах "спящих" клиентов оценивается в миллиарды рублей. Впрочем, позже Аксаков заявил, что Госдума, скорее всего, отклонит эту инициативу, как и многие аналогичные до этого, из-за сомнений в ее конституционности.

"Есть действующие нормы законодательства о том, что происходит с невостребованным имуществом — все это регулируется Гражданским кодексом. Я боюсь, что как бы не изобретался велосипед просто… Есть понятие "бесхозяйного" имущества — определенное количество лет это имущество должно быть без хозяев, в законе определен дальнейший его трек (путь — Прим. ред.). Я не думаю, что нужно что-то новое изобретать, это всю жизнь было", — прокомментировал Греф журналистам вопрос об инициативе передачи невостребованных вкладов в бюджет.