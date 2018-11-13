Козак не считает кризисом ситуацию на рынке топлива

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Кризисом сложившуюся ситуацию на рынке топлива в РФ назвать нельзя, нужно просто решить отдельные вопросы, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Не считаю (эту ситуацию кризисом — ред.). Кризисом это было бы, если бы были предельно низкие цены на нефть, нефтяная отрасль была в убытках, бюджет терял бы доходы, тогда это был бы кризис. А сегодня кризиса нет", — сказал Козак.

"Есть вопросы со сдерживанием цен на внутреннем рынке, и нужно принять разумные решения с тем, чтобы не разорить, не сделать для нефтяников и нефтеперерабатывающей отрасли стоимость нефти и нефтепродуктов на внешних рынках убыточной", — подчеркнул Козак.

Минэнерго, ФАС РФ, нефтекомпании и независимые НПЗ на встрече с Козаком 31 октября согласовали так называемые меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись при этом об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. При этом объявлялось, что цены до конца года будут на уровне конца мая — начала июня, а затем плавно индексироваться из расчета годовой инфляции 4-4,6%. Ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов должны быть на 3% выше соответствующего месяца 2017 года. Соглашение действует до 31 марта.