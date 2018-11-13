На Кубани построят завод по переработке сои

КРАСНОДАР, 13 ноя — РИА Новости. Строительство завода по переработке сои в Краснодарском крае планируется завершить в 2019 году, объем инвестиций составит 300 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.

"На базе Славянского комбината хлебопродуктов началась комплексная модернизация производства. Объем инвестиций составит 300 миллионов рублей. В результате будет построен соевый завод по производству продуктов и комбикормов", — говорится в сообщении. Заместитель главы региона Андрей Коробка сообщил, что завершить работы планируется в следующем году.

Уточняется, что о развитии АПК и перерабатывающей промышленности Славянского района шла речь на встрече актива, которую провел глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, Славянский район – один из ведущих сельскохозяйственных муниципалитетов края, лидер по сбору риса, плодов и ягод.

"Сегодня есть все ресурсы и потенциал, чтобы переходить к промышленному уровню производства овощей в районе, занимать более устойчивые, серьезные позиции на рынке", – приводятся в сообщении слова губернатора. Как отметил его зам, АПК района демонстрирует серьезные темпы роста. Объем валовой продукции вырос на 13%, налоговые поступления увеличились на 32%. Акцент сделан на переработку.

Как добавили в ведомстве, еще одним крупным проектом, реализованным в 2019 году, станет комплекс для хранения овощей и фруктов, объемом хранения 1,5 тысячи тонн. Размер инвестиций составит 50 миллионов рублей.

Другие новости региона читайте здесь >>