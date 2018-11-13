Греф заверил, что переводы с карты на карту не будут облагаться налогом

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Денежные переводы физических лиц (P2P) с карты на карту не будут облагаться никакими налогами, представлять себе это совершенно глупо, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
"Совершенно глупо представлять себе, что государство начнёт облагать налогом P2P-транзакции. Или начнёт заниматься расследованием чего вы кому и зачем платили. Такой истории нет", — добавил он.
Грефу также задали вопрос о том, будет ли Сбербанк когда-то отслеживать оплату услуг через приложение "Сбербанк-онлайн". У главы Сбербанка интересовались, как клиент банка может узнать, точно ли туда ушёл платеж, если, например, его попросили оплатить услугу через перевод.
В таком случае Сбербанк начинает искать назначение платежа, но далеко не всегда много шансов вернуть деньги, подчеркнул Греф. "Это единственный случай, когда мы отлеживаем. Ваши P2P-транзакции мы не отслеживаем. Для нас важно, чтобы вы платили осознано и чтобы вас при этом не обманули", — резюмировал глава Сбербанка.