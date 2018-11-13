Греф заверил, что переводы с карты на карту не будут облагаться налогом

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Денежные переводы физических лиц (P2P) с карты на карту не будут облагаться никакими налогами, представлять себе это совершенно глупо, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Очень много слухов ходило по поводу того, что P2P-транзакции отлеживаются и будут облагаться какими-то налогами. Это все, конечно, ничего общего не имеет с реальностью. Во всем мире, наоборот, безналичные транзакции стимулируются государством", — сказал Греф.

"Совершенно глупо представлять себе, что государство начнёт облагать налогом P2P-транзакции. Или начнёт заниматься расследованием чего вы кому и зачем платили. Такой истории нет", — добавил он.

Грефу также задали вопрос о том, будет ли Сбербанк когда-то отслеживать оплату услуг через приложение "Сбербанк-онлайн". У главы Сбербанка интересовались, как клиент банка может узнать, точно ли туда ушёл платеж, если, например, его попросили оплатить услугу через перевод.

"Мы отслеживаем только корректность совершения вами платежа. Если мы увидим, что эта транзакция совсем необычная для вас, то мы можем эту транзакцию блокировать и спросить у вас… и у нас очень много, к сожалению ситуаций, когда через три дня человек приходит к нам и говорит: вы были правы, это был мошенник", — пояснил он.

В таком случае Сбербанк начинает искать назначение платежа, но далеко не всегда много шансов вернуть деньги, подчеркнул Греф. "Это единственный случай, когда мы отлеживаем. Ваши P2P-транзакции мы не отслеживаем. Для нас важно, чтобы вы платили осознано и чтобы вас при этом не обманули", — резюмировал глава Сбербанка.