Нянечкам и репетиторам могут продлить налоговые каникулы

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который продлевает на 2019 год освобождение от уплаты НДФЛ выплат и вознаграждений, получаемых отдельными категориями самозанятых граждан.
Соответствующая поправка была поддержана депутатами во вторник при рассмотрении во втором чтении законопроекта, вносящего изменения в Налоговый кодекс и входящего в пакет законопроектов о проведении в 2019–2028 годах в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане эксперимента, предусматривающего введение налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых граждан.
Нянечки и другие имеющие право на льготу по НДФЛ и в этих четырех регионах смогут в 2019 году пользоваться этой льготой, а уже с 2020 года перейти на режим НПД.
Регистрация пожелавших перейти на НПД лиц будет возможна без визита в налоговый орган через бесплатное мобильное приложение "Мой налог", также как и уплата налога. При осуществлении расчетов покупателю с использованием мобильного приложения будет выдаваться чек, данные которого автоматически передаются в налоговый орган. Уплата налога осуществляется ежемесячно на основании полученного от налогового органа через мобильное приложение уведомления. При этом плательщик НПД вправе уполномочить банк или оператора электронной площадки на уплату налога и обмен информацией с налоговым органом.