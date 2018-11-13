Нянечкам и репетиторам могут продлить налоговые каникулы

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который продлевает на 2019 год освобождение от уплаты НДФЛ выплат и вознаграждений, получаемых отдельными категориями самозанятых граждан.

В 2018 году на всей территории России нянечки, репетиторы, а также граждане, оказывающие услуги уборки жилых помещений и ведения домашнего хозяйства, освобождены от уплаты НДФЛ. Для того чтобы получить льготу, им достаточно уведомить о своей деятельности налоговый орган. Законопроект продляет действие этой льготы еще на один год.

Соответствующая поправка была поддержана депутатами во вторник при рассмотрении во втором чтении законопроекта, вносящего изменения в Налоговый кодекс и входящего в пакет законопроектов о проведении в 2019–2028 годах в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане эксперимента, предусматривающего введение налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых граждан.

Нянечки и другие имеющие право на льготу по НДФЛ и в этих четырех регионах смогут в 2019 году пользоваться этой льготой, а уже с 2020 года перейти на режим НПД.

Режим НПД предусматривает для самозанятых граждан уплату налога с доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физлицам по ставке 4%, индивидуальным предпринимателям и юрлицам — 6%. При этом доход самозанятого гражданина не должен превышать 200 тысяч рублей в месяц (2,4 миллиона рублей в год).

Регистрация пожелавших перейти на НПД лиц будет возможна без визита в налоговый орган через бесплатное мобильное приложение "Мой налог", также как и уплата налога. При осуществлении расчетов покупателю с использованием мобильного приложения будет выдаваться чек, данные которого автоматически передаются в налоговый орган. Уплата налога осуществляется ежемесячно на основании полученного от налогового органа через мобильное приложение уведомления. При этом плательщик НПД вправе уполномочить банк или оператора электронной площадки на уплату налога и обмен информацией с налоговым органом.