Алмазодобытчики увеличили поступление налогов в бюджет Поморья на 22%

АРХАНГЕЛЬСК, 13 ноя — РИА Новости. Более двух миллиардов рублей по состоянию на октябрь 2018 года перечислили алмазодобывающие предприятия Архангельской области в бюджет региона в виде налога на добычу полезных ископаемых, что на 22% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.

Долгосрочные инвестиционные проекты в Приморском и Мезенском районах региона в настоящее время реализуют ПАО "Севералмаз" и АО "АГД Даймондс".

Со статусом "приоритетный" включен в реестр инвестпроектов Архангельской области проект по созданию горнодобывающего комплекса на месторождении имени М.В. Ломоносова.

Проект реализуется ПАО "Севералмаз" (дочернее предприятие АК "АЛРОСА") и рассчитан до 2067 года. Сумма инвестиций — 73,4 миллиарда рублей.

Месторождение входит в пятерку крупнейших в России. Реализация инвестпроекта характеризуется стабильным ростом производственных мощностей и объёмов добычи алмазов. Так, с 1,6 миллиона карат в 2014 году объём добычи алмазов увеличился к концу 2017 года до 2,6 миллиона карат. По итогам 9 месяцев 2018 года объёмы добычи уже превысили итог прошлого года.

Второй крупный инвестпроект по добыче алмазов, отмечается в сообщении, — горно-обогатительный комбинат на базе месторождения имени В.П.Гриба, реализуется АО "АГД Даймондс". Инвестиции в проект составили более 26,5 миллиарда рублей.

Месторождение включает одну алмазную трубку, содержащую около 5% общероссийских запасов алмазов. Мощность ГОКа составляет 4,5 миллиона тонн алмазной руды в год. Плановые показатели реализации этого проекта рассчитаны до 2028 года, сообщает региональное Минприроды.

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