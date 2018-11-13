Россия установила рекорд по добыче нефти

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Россия установила рекорд по уровню добычи нефти, говорится в ноябрьском докладе ОПЕК.

"Россия установила новый постсоветский рекорд по добыче нефти в октябре, увеличив добычу на 50 тысяч баррелей нефти в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, до средних 11,6 миллиона баррелей нефти в сутки, в соответствии с предварительной оценкой", — отметили в организации.

ОПЕК также повысила прогноз по добыче в России жидких углеводородов в 2018 году до 11,24 миллиона баррелей в сутки с 11,19 миллиона, в следующем году — также до 11,24 миллиона баррелей в сутки с 11,19 миллиона.

При этом, по данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, среднесуточная добыча нефти в России в октябре выросла на 4,4% в годовом выражении и на 0,4% в месячном, до 11,412 миллиона баррелей в день.

Кроме того, ОПЕК понизила прогноз мирового роста спроса на нефть в 2019 году на 70 тысяч баррелей в сутки — до 1,29 миллиона баррелей. В глобальном масштабе это объясняется неопределенностью развития мировой экономики. По ожиданиям ОПЕК, среднегодовой спрос на нефть в следующем году составит 100,08 миллиона баррелей в сутки.