США не смогут значительно сократить экспорт нефти из Ирана, заявил Зариф

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. США не смогут значительно сократить объем экспорта нефти из Ирана, потому что мировой рынок нуждается в иранской нефти, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью изданию "Аль-Араби аль-Джадид".

"Мы уже утверждали раньше, что США не могут снизить экспорт нефти из Ирана до нуля, и это было доказано. США не смогут также значительно сократить объемы экспорта, потому что Иран способен экспортировать свою нефть и мировой рынок нуждается в этом. Иран докажет всем, что сохранит свои сильные позиции на рынке в будущем", — заявил Зариф.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. В Вашингтоне говорят о стремлении свести к нулю экспорт иранской нефти и призывают мировое сообщество отказаться от ее закупок. При этом США предоставили временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.