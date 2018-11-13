Вашингтон остановит "Северный поток — 2", пообещал посол США при ЕС

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя — РИА Новости. Вашингтон располагает средствами, чтобы затормозить реализацию проекта "Северный поток-2", заявил посол США при ЕС Гордон Сондленд.
"Когда европейцы уязвимы, то США тоже становятся уязвимы. Мы не хотим, чтобы зимой отключился газ из-за кризиса", — пояснил Сондленд позицию Вашингтона, выступая в Брюсселе.
Он отметил, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы европейцы оказались этой ситуации.
"Если ЕС не поймет эту логику, то президент США может использовать множество иных инструментов, которые есть в нашем распоряжении, я не буду сейчас их перечислять, чтобы остановить этот проект", — заявил посол.
По его словам, у США "есть много инструментов".
"Мы еще не использовали их все, чтобы затормозить реализацию", — добавил Сондленд, отметив, что, по его оценкам, все больше европейцев считают, что зависимость от российского газа будет неверным решением.
Владимир Путин отмечал, что лидер США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель, со своей стороны, не раз подчеркивала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" — абсолютно конкурентный и не предполагает прекращения транзита газа через Украину.