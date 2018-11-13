Вашингтон остановит "Северный поток — 2", пообещал посол США при ЕС

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя — РИА Новости. Вашингтон располагает средствами, чтобы затормозить реализацию проекта "Северный поток-2", заявил посол США при ЕС Гордон Сондленд.

По его словам, проект газопровода — геополитический и поставит Европу в уязвимое положение.

"Когда европейцы уязвимы, то США тоже становятся уязвимы. Мы не хотим, чтобы зимой отключился газ из-за кризиса", — пояснил Сондленд позицию Вашингтона, выступая в Брюсселе.

Он отметил, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы европейцы оказались этой ситуации.

"Если ЕС не поймет эту логику, то президент США может использовать множество иных инструментов, которые есть в нашем распоряжении, я не буду сейчас их перечислять, чтобы остановить этот проект", — заявил посол.

По его словам, у США "есть много инструментов".

"Мы еще не использовали их все, чтобы затормозить реализацию", — добавил Сондленд, отметив, что, по его оценкам, все больше европейцев считают, что зависимость от российского газа будет неверным решением.

"Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против прокладки газопровода выступают несколько государств, в частности Украина, которая опасается потерять прибыль от транзита российского газа, и США, продвигающие планы по экспорту в Европу своего СПГ.

Владимир Путин отмечал, что лидер США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, со своей стороны, не раз подчеркивала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" — абсолютно конкурентный и не предполагает прекращения транзита газа через Украину.