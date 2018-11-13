Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет 2018 года

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменении основных параметров федерального бюджета в 2018 году и увеличении его профицита до 2,1% с 0,5% ВВП.

Второе чтение запланировано на 20 ноября

"Законопроект не изменяет заложенную на текущий год бюджетную политику и подготовлен с учетом результатов исполнения бюджета за период с начала года, а также изменений прогнозных социально-экономических показателей", — отметил первый вице-премьер Антон Силуанов, представляя документ депутатам.

По его словам, на параметры исполнения бюджета в этом году повлияли изменения на мировых финансовых рынках, изменение цен на нефть и газ и "расширение санкционного давления на Россию".

Все это привело к охлаждению инвестиционного спроса и стало основной причиной "корректировки вниз ожидаемого в текущем году темпа роста ВВП", отметил глава Минфина.

"Мы в прогнозе ожидаем динамику этого показателя на уровне 1,8%. При этом другой компонент внутреннего спроса, это потребительская активность, сохраняется на достаточно высоком уровне", — добавил Силуанов.

При этом, как отметил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, несмотря на существенный рост цены на нефть, прогнозные темпы роста на этот год снижаются с 2,1% до 1,8%.

"Нефтегазовые доходы и внешне благоприятные конъюнктурные условия тем самым в этом году не помогли даже добиться того планового прогноза по экономическому росту", — подчеркнул он.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал обратить внимание на то, что в ситуации усилившихся санкций правительство обеспечило рост экономики и профицитный бюджет.

"Ведь, посмотрите, санкционная политика против нашей страны, она усиливается. И вместе с этим рост около 2% обеспечен, два триллиона почти профицит бюджета", — заявил Володин, обращаясь к представителям оппозицонных фракций, которые выступили с критикой бюджета.

Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что важно создать комфортные условия для инвестиционной деятельности. Он напомнил, что в прошлом году инвестиции выросли на 4,4%, летом предполагалось, что в 2018 году рост составит больше 4,8%.

"А на самом деле сейчас мы видим, исполнение будет 2,9%, то есть, мы падаем, темпы роста меньше чем те, которые мы предполагали летом", — подчеркнул депутат.

Он призвал понять, что качественный рост экономики больше не зависит от цены на невть.

"Мы обязаны создать комфортные условия для осуществления производственной инвестиционной деятельности, инвестиционный климат. Мы обязаны на самом деле обеспечивать доверие экономических агентов. Мы обязаны думать о производительности труда, но главное — это качество управления, как в государственном, так и в частном секторе", — считает глава бюджетного комитета.

О законопроекте

Документ, внесенный правительством, увеличивает доходы бюджета в этом году на триллион 874,7 миллиарда рублей (на 1,3% ВВП) — до 18 триллионов 947,6 миллиарда рублей (18,7% ВВП) при росте нефтегазовых доходов на триллион 582,2 миллиарда рублей, ненефтегазовых — на 292,5 миллиарда рублей.

Одновременно расходы увеличиваются на 217,7 миллиарда рублей — до 16 триллионов 808,8 миллиарда рублей (16,6% ВВП). Профицит бюджета составит два триллиона 138,7 миллиарда рублей, или 2,1% ВВП. При этом ненефтегазовый дефицит составит 6 триллионов 678,4 миллиарда рублей, или 6,6% ВВП. Основным источником финансирования дефицита в бюджете 2018 года указаны средства Фонда национального благосостояния — около 1,1 триллиона рублей.

Также перераспределяются средства от экономии по отдельным направлениям — 131,7 миллиарда рублей. При этом большая часть средств идет на межбюджетные трансферты (112,3 миллиарда рублей) и национальную экономику (83,6 миллиарда рублей). В то же время расходы на социальную политику сокращаются на 35 миллиардов рублей, на обслуживание государственного и муниципального долга – на десять миллиардов.

Законопроектом на пять миллиардов рублей увеличивается резервный фонд президента. По двадцать миллиардов рублей уйдет на докапитализацию Промсвязьбанка (для увеличения и создания устойчивых условий для компаний ОПК), Россельхозбанка (для сохранения темпов кредитования сельского хозяйства), Внешэкономбанка (на исполнение обязательств России по внешним заимствованиям).

Верхний предел государственного внутреннего долга на начало 2019 года сокращается на 459,3 миллиарда рублей до 9 триллионов 821,3 миллиарда, внешнего — на 0,2 миллиарда долларов до 61,7 миллиарда (в евро, наоборот, увеличивается на 2,8 миллиарда евро до 52,3 миллиарда).