Рейтинг России не пострадает в случае новых санкций США, заявили в S&P

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Вероятность введения новых санкций со стороны США оценивается как умеренная, скорее всего, они будут носить избирательный характер, что позволит России абсорбировать такие шоки без влияния на рейтинг, заявил директор группы суверенных рейтингов международного рейтингового агентства S&P Карен Варапетов.

"Наиболее высока вероятность введения того раунда санкций, который связан с законом о нераспространении химоружия. Однако сам закон, если его почитать, формально не предусматривает каких-то серьезных ограничений, они в основном все связаны с некоторыми торговыми ограничениями, ограничениями контактов… также на уровне дипломатических отношений. При этом в части макроэкономики, наверное, это не так плохо", — сказал Варапетов, выступая на конференции S&P.

Он отметил, что наиболее жесткие меры могут быть связаны с ограничениями на покупку нового суверенного долга, а также введением санкций в отношении банков. По оценке агентства, эффект этих мер на российскую макроэкономику может оказаться достаточно сильным. Санкции в отношении государственных банков могут оказать негативное влияние на экспортные операции, в том числе в энергетической сфере.

"Нам кажется, что вероятность введения этих двух санкционных проектов в настоящий момент относительно умеренная", — заметил Карапетов.

В базовом сценарии S&P исходит из сохранения текущего инвестиционного фона и санкционного режима. "Возможные новые санкции, как нам кажется, будут достаточно избирательны и касаться отдельных физлиц, а также компаний, банков не системно значимых. Шоки от таких санкций Россия может абсорбировать без негативного влияния на рейтинг", — заключил он.

Ранее представитель госдепартамента США Роберт Палладино проинформировал конгресс, что РФ не выполнила требования, предписанные в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием". Он сообщил, что по мере продвижения США будут следовать предписанным обязательствам в рамках этого закона. Говоря о санкциях, он отметил, что Вашингтон в настоящее время изучает возможный эффект вводимых новых антироссийских санкций и проводит по этому поводу консультации с конгрессом США. При этом МИД РФ ранее неоднократно заявлял, что именно США остаются единственной страной-участницей Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО), которая сохраняет у себя значительный арсенал.