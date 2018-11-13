Авария с краном не помешала завершить этап ремонта "Адмирала Кузнецова"

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Корабелы выполнили все работы на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в плавучем доке, сообщил во вторник заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

Работы там продолжались до 30 октября, когда на крейсер из-за аварии на плавучем доке ПД-50 упал кран. Оказалась повреждена часть палубы, но производители работ заверяли, что повреждения несущественные и не должны повлиять на сроки ремонта. Его по-прежнему планируют завершить в четвертом квартале 2022 года.

"В период с 17 сентября по 30 октября 2018 года в полном объеме были выполнены плановые доковые работы на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске", — заявил Криворучко на селекторном совещании под руководством первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова.

В целом, на корабле планируется заменить и отремонтировать элементы главной энергетической установки, модернизировать электроэнергетическую систему, радиотехническое вооружение и средства ПВО, установить и модернизировать "средства, обеспечивающие эксплуатацию авиационного крыла крейсера".