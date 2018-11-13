МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Предложения передавать невостребованные вклады россиян из банков в бюджет поступали в Госдуму неоднократно, но постоянно отвергались, скорее всего, и в этот раз данное предложение будет отклонено, заявил РИА Новости глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Подобные обращения к нам уже поступали много раз, мы их после обсуждений постоянно отвергали. Главная причина — конституционность инициативы", — сказал Аксаков.
Депутат подчеркнул, что в соответствии с Конституцией РФ собственность гражданина незыблема и распоряжаться ею может только владелец вклада или его наследники.
"Сейчас, поскольку инициатива поступила, то мы её рассмотрим. Полагаю, что после дискуссии мы благополучно отклоним это предложение", — заключил он.