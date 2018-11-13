МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Предложения передавать невостребованные вклады россиян из банков в бюджет поступали в Госдуму неоднократно, но постоянно отвергались, скорее всего, и в этот раз данное предложение будет отклонено, заявил РИА Новости глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее во вторник он говорил, что законодатели изучают предложения передавать в бюджет из банков невостребованные вклады, причем объем "зависших" средств на счетах "спящих" клиентов оценивается в миллиарды рублей. Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков (АРБ) Владимир Киевский сообщал, что банкиры просят решить вопрос так называемых "спящих" клиентов путем создания на законодательном уровне специализированного государственного фонда для аккумулирования невостребованных вкладов.

"Подобные обращения к нам уже поступали много раз, мы их после обсуждений постоянно отвергали. Главная причина — конституционность инициативы", — сказал Аксаков.

Депутат подчеркнул, что в соответствии с Конституцией РФ собственность гражданина незыблема и распоряжаться ею может только владелец вклада или его наследники.

"Сейчас, поскольку инициатива поступила, то мы её рассмотрим. Полагаю, что после дискуссии мы благополучно отклоним это предложение", — заключил он.