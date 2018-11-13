Эксперт прокомментировал идею о передаче в бюджет невостребованных вкладов

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости/Прайм. Объем невостребованных вкладов в российских банках крайне мал и не является значимой проблемой; создавать специальный госфонд для их хранения нецелесообразно, заявил РИА Новости главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах.

Ранее председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РИА Новости, что законодатели изучают предложения передавать в бюджет из банков невостребованные вклады, причем объем "зависших" средств на счетах "спящих" клиентов оценивается в миллиарды рублей. По словам Аксакова, есть ряд дискуссионных вопросов, например, создавать ли специальный госфонд для аккумулирования этих средств.

"На мой взгляд, это решение несуществующей – точнее, не слишком значимой и скорее технической проблемы. Банкиры, что естественно, хотят упростить свою жизнь. Но масштабы невостребованных вкладов крайне малы по сравнению с их общей массой и точно не являются большой проблемой для банков. За рубежом проблема невостребованных вкладов есть, но фондов не городят", — прокомментировал Табах.

Аксаков позже заявил, что Госдума, скорее всего, отклонит инициативу по изъятию невостребованных вкладов в бюджет.

По данным Банка России на 1 октября 2018 года, общий объем вкладов населения в банках составляет 27,04 триллиона рублей.