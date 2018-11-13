Эксперт прокомментировал идею о передаче в бюджет невостребованных вкладов

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости/Прайм. Объем невостребованных вкладов в российских банках крайне мал и не является значимой проблемой; создавать специальный госфонд для их хранения нецелесообразно, заявил РИА Новости главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах.
"На мой взгляд, это решение несуществующей – точнее, не слишком значимой и скорее технической проблемы. Банкиры, что естественно, хотят упростить свою жизнь. Но масштабы невостребованных вкладов крайне малы по сравнению с их общей массой и точно не являются большой проблемой для банков. За рубежом проблема невостребованных вкладов есть, но фондов не городят", — прокомментировал Табах.
Аксаков позже заявил, что Госдума, скорее всего, отклонит инициативу по изъятию невостребованных вкладов в бюджет.
По данным Банка России на 1 октября 2018 года, общий объем вкладов населения в банках составляет 27,04 триллиона рублей.