Банкиры попросили создать госфонд для хранения невостребованных вкладов

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Банкиры просят решить вопрос так называемых "спящих" клиентов путем создания на законодательном уровне специализированного государственного фонда для аккумулирования невостребованных вкладов, сообщил РИА Новости исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков (АРБ) Владимир Киевский.

Ранее председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РИА Новости, что законодатели изучают предложения передавать в бюджет из банков невостребованные вклады, причем объем "зависших" средств на счетах "спящих" клиентов оценивается в миллиарды рублей.

"Банки предлагают решить вопрос так называемых "спящих" клиентов на законодательной основе. По их мнению, нужно создать специализированный государственный фонд, чтобы они могли бы перечислить средства таких клиентов, ведь банки не могут закрыть такие счета", — сказал Киевский.

"Предложение хорошее, я считаю", — добавил он.

По данным Банка России на 1 октября 2018 года, объем вкладов населения в банках составляет 27,04 триллиона рублей.