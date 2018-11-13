Эксперт предсказал рост спроса на автомобили в России в конце года

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Автодилеры рассчитывают, что спрос на автомобили в РФ к концу года значительно вырастет по целому ряду обстоятельств, однако ажиотажа, сравнимого с концом 2014 года, не будет, заявил РИА Новости вице-президент ассоциации "Российские автодилеры" Владислав Рыдаев.

"Мы однозначно ожидаем повышенный спрос к концу года, что в принципе соответствует сезонным колебаниям. Рынок в первом полугодии показал рост, значительно превышающий прогноз на весь 2018 год, и поэтому вторая половина года менее активна с точки зрения роста покупок автомобилей. Насколько он будет ажиотажный, сказать сложно. По некоторым массовым брендам уже наблюдается дефицит с наличием автомобилей, поэтому важно еще, будет ли ресурс для удовлетворения этого спроса — или мы увидим рост цен уже в конце года, который позволит сбалансировать спрос и предложение", — сказал Рыдаев.

По его словам, ожидаемый рост спроса связан не только с ростом НДС с 18% до 20% с 2019 года, но и с закрытием в конце года бюджетов по приобретению корпоративного парка. Предполагается, что основная активность будет в первые две недели декабря, так как традиционно вторые две недели менее активны — все начинают готовиться к праздникам, уточнил Рыдаев.

"Повышение НДС напрямую увеличивает издержки производителей, что и обусловливает рост цен на автомобили", — пояснил директор по развитию "Рольфа" Владимир Мирошников.

По его словам, большинство покупателей, которые сегодня приходят в дилерские центры за новыми автомобилями, понимают, что цены на них будут расти и дальше, и для многих автовладельцев сообщение о планах поднять НДС до 20% стало сигналом, что откладывать покупку автомобиля нецелесообразно. Декабрь – это сезонная история, люди идут в салоны, понимая, что цены вырастут, но ажиотажа, сравнимого с концом 2014 года, не будет, добавляет представитель "Рольфа".

"Авилон" значительного роста спроса не прогнозирует, увеличение будет колебаться в пределах 2-5% по всем сегментам, отметил представитель компании.