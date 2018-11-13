МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует рост спроса на электроэнергию к 2040 году на 60%, следует из базового сценария ежегодного прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook (WEO-2018).

"В New Policies Scenario (базовый сценарий WEO, учитывающий текущую энергетическую политику стран и заявленные ими планы — ред.) спрос на электроэнергию достигнет 26,4 тысячи ТВт.ч в 2025 году и более 35,5 тысячи ТВт.ч в 2040 году, что на 60% превышает нынешний уровень", — говорится в докладе МЭА.

Агентство отмечает, что до 2025 года, электричество, нефть и природный газ будут обеспечивают около 85% роста конечного спроса на энергию в почти равных долях.

"Тем не менее, после 2025 года рост спроса на электроэнергию будет опережать увеличение спроса на другие виды топлива с большим отрывом, движимый развивающимися экономиками", — говорится докладе агентства. По прогнозам МЭА, до 2040 года на электроэнергию придется около 40% прироста общего конечного энергопотребления, что на 10 процентных пунктов превышает долю природного газа, который занимает второе место по росту потребления топлива на конечного потребления.

Также МЭА прогнозирует рост выработки электроэнергии на 60% до 2040 года. Между тем природный газ, ветряная и солнечная энергетика обеспечат 70% из дополнительной генерации почти в равных долях. МЭА прогнозирует долю гидрогенерации на уровне 15% в 2040 году, ветроэнергетики на уровне 12%, ядерной и солнечной энергетики на уровне 9%. Другие возобновляемые источники энергии, такие как биоэнергия, геотермальная энергетика и так далее составят около 5% мировой генерации.