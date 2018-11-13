Россия останется главным поставщиком газа в Европу, прогнозирует МЭА

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Россия в период до 2040 года останется основным поставщиком газа в ЕС, несмотря на значительное снижение спроса на "голубое топливо" в Европе, говорится в прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook.

По оценке экспертов, спрос на газ в ЕС значительно снизится к середине 2020 годов и достигнет 408 миллиардов кубометров к 2040 году, что на 16,4% меньше уровня 2017-го, однако падение собственной добычи в Евросоюзе приведет к росту доли импорта до 86% к 2025 году.

"Россия останется крупнейшим поставщиком газа в регионе и одним из наиболее дешевых, но это влияние должно ослабнуть на значительно более интегрированном европейском рынке газа, где покупатели будут иметь доступ к разным источникам газа", — говорится в прогнозе.

В целом спрос на газ в мире в базовом сценарии МЭА к 2040 году увеличится на 45% по сравнению с 2017 годом — до 5,399 триллиона кубометров, причем основной рост придется на Китай и страны Ближнего Востока. Согласно расчетам аналитиков агентства, в Китае спрос утроится, достигнув 710 миллиардов кубометров, в странах Ближнего Востока — увеличится на 60%, до 794 миллиардов кубометров, в Индии — втрое, до 171 миллиарда кубометров, в странах Юго-Восточной Азии — в 1,7 раза, до 170 миллиардов кубометров.

Добыча газа в мире к 2040 году вырастет на 43% — до 5,399 триллиона кубометров, причем сланцевый газ составит половину прироста, и доля традиционных запасов газа в общем объеме производства снизится с 80% до 70%, прогнозирует МЭА. Оно ожидает, что до 2025 года основной рост добычи сланцевого газа будет приходиться на США, а затем наращивать производство начнут Канада, Китай и Аргентина. Добыча газа в России к 2040 году может увеличиться на 16% и достичь 805 миллиардов кубометров, указывается в прогнозе.