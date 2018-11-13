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Экономика

Конец гегемону: CША признали успехи России в отказе от доллара

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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Россия включила турборежим в процессе дедолларизации экономики, отмечает крупнейшая американская деловая газета The Wall Street Journal. Издание признает, что успехи Москвы в сокращении роли доллара в экономике впечатляют: объем торговли в национальных валютах с одним только Китаем за последние несколько лет вырос в четыре раза. Газета предупреждает: отказ от доллара приобретает системный характер, а непредсказуемость внешней политики Вашингтона становится опасной для США.

Пластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда Трампа
© AP Photo / Pavel Golovkin
Отказ от доллара — это реально. Россия и ЕС представили план действий

Вытесняют со всех сторон

Российский план по дедолларизации, разработанный Минфином, Мининэкономики и ЦБ, будет опубликован до конца года. Известно, что в него войдут налоговые льготы и другие стимулы для фирм, использующих рубль в расчетах, такие как ускоренный возврат НДС для экспортных поставок и постепенная отмена нормы об обязательной репатриации (экспортной) рублевой выручки.

Документ окончательно определит российскую антидолларовую стратегию, но уже сейчас предпринимаемые шаги приносят вполне конкретные результаты.

"Доля вкладов частных лиц и фирм в иностранных валютах в российских банках упала в сентябре до 26% с пикового показателя 2016 года в 37%. Доля доходов от экспорта в долларах снизилась до 68% во втором квартале текущего года с 80% в 2013 году", — констатирует The Wall Street Journal.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкДоллары США и рубли
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Доллары США и рубли

Правительственный план дедолларизации также предполагает стимулирование перехода российских компаний на расчеты в других валютах в экспорте-импорте. Крупнейшие игроки, похоже, демонстрируют полную готовность отказаться от доллара в расчетах с зарубежными партнерами.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники в нефтегазовой отрасли, "Газпром" и "Сургутнефтегаз" хотят перевести все расчеты с Западом из долларов в евро.

"Особенно жесткие" переговоры западные нефтяные компании и трейдеры ведут в последние недели, обсуждая детали по контрактам на 2019 год, сообщает агентство. Так российская нефтяная отрасль снижает риск потерь от возможных новых санкций.

Отказ от доллара при расчетах за главный экспортный товар — нефть — важный шаг, на который готова пойти Россия. Аналитики указывают, что американскую валюту можно прямо сейчас исключить из расчетов с Китаем, Турцией и Ираном, что лишь усилит общий тренд.

CC0 / redhawkgroup / Добыча нефти
CC0 / redhawkgroup /
Добыча нефти

Россия и Китай подали пример

"Россия присоединяется к растущему числу стран, стремящихся противостоять гегемонии американской валюты", — отмечает газета. Формулировка, впрочем, не совсем верная.

Китайский полицейский в Пекине
© REUTERS / Damir Sagolj/File Photo
Терпение лопнуло: Китай начал продавать госдолг США

Не присоединяется, а скорее подает пример того, как правильно снижать долларовую зависимость, — в связке с крупнейшим торговым партнером, Китаем. В прошлом году российский товарооборот с США составил 23,6 миллиарда долларов, а с КНР — 84,9 миллиарда долларов (увеличившись на 20,8%), и американской валюте в нем все меньше места.

Доля расчетов в национальных валютах (рублях и юанях) в торговле с Китаем за четыре года повысилась почти в четыре раза, до 19%, и продолжает планомерно расти.

© РИА Новости / Александр ДемьянчукПерейти в фотобанкРубли и юани
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Рубли и юани

Протокол о намерении перейти на расчеты в нацвалютах Россия и Китай подписали еще в 2013 году. Задача состояла в том, чтобы облегчить товарам пересечение границы и уменьшить операционные издержки. Но в полной мере система не заработала: многие предприниматели по-прежнему рассчитывались в долларах, а в Китае за эти операции даже давали скидку. Теперь ситуация иная — Москва и Пекин готовы закрыть перед долларом дверь. Соглашение о расчетах в национальных валютах стороны могут подписать до конца года.

По оценкам экспертов, расчеты в национальных валютах вскоре охватят до 40-50% сделок с Поднебесной. Речь в первую очередь о поставках из России продуктов питания и глубокой нефтепереработки, а также о сырьевых товарах — нефти, газе и лесе.

Турция, Индия и все-все-все

Сейчас 70% сделок в мировой торговле приходится на доллар, но, скорее всего, уже в обозримой перспективе "американцу" придется умерить аппетиты. В антидолларовом блоке все больше участников — все, кто попал под санкции и устал от агрессивной и беспорядочной внешней политики Вашингтона. 

В 2017 году Турция осуществила порядка девяти процентов экспорта в Россию в национальной валюте и на достигнутом останавливаться не собирается. Как заявили в Ассамблее экспортеров Турции, Анкара готова задействовать "любые средства и механизмы" в торговле, чтобы наращивать долю расчетов нацвалютах — такую задачу поставили турецкие политические лидеры. 

© REUTERS / Umit BektasПредприниматели, желающие обменять доллары на лиры, у пункта обмена валюты в Анкаре, Турция. 14 августа 2018
© REUTERS / Umit Bektas
Предприниматели, желающие обменять доллары на лиры, у пункта обмена валюты в Анкаре, Турция. 14 августа 2018

На расчеты в нацвалютах Россия переходит и с Индией — крупнейшим партнером в военно-технической сфере. В конце октября после многолетних переговоров подписали контракт на поставку новейшей зенитной ракетной системы дальнего действия С-400. Контракт на сумму в 5,43 миллиарда долларов заключен в рублях.

Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Россия и Индия подписали контракт на поставку С-400 в рублях

Турция и Индия, в свою очередь, планируют перейти в расчетах на лиры и рупии. "Экспортные и импортные операции могут вестись в национальных валютах, что снизит негативное воздействие колебаний валютных курсов", — заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Как уточнил турецкий лидер, первая на очереди — сфера атомной энергетики. 

Американские аналитики предупреждают: тренд на дедолларизацию будет лишь усиливаться. 

"Непредсказуемость нынешней внешней политики США означает, что все больше стран ставят под сомнение то, о чем ранее не задумывались", — сказал WSJ Томас Флюри, руководитель направления обменных стратегий в UBS Global Wealth Management.

CC0 / qimono / Пазл в виде 100-долларовой купюры
CC0 / qimono /
Пазл в виде 100-долларовой купюры

Сбросят с пьедестала

По прогнозам Всемирного банка, совместные усилия "остального мира" приведут в итоге к тому, что доллар перестанет играть главную роль в мировой финансовой системе. Его заменит система из трех валют: евро, доллара и, вероятнее всего, юаня.

Американский экономист и бывший советник МВФ Барри Эйхенгрин так объясняет неизбежность утраты долларом статуса главной мировой валюты: мощь современных финансовых технологий разрушает "сетевые эффекты", создававшие естественную валютную монополию. Этот процесс он сравнивает с развитием операционных систем для персональной электроники — больше не требуется использовать одну только Windows.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Алексей Соболев
Империя Зла (так называемые "США") уже начала рушиться, скоро никакого доллара вообще не будет.
08:56
13.11.2018
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