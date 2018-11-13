Ще не вмерзла? Украинские города замерзают с ледяными батареями

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Александр Лесных. Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в эфире телеканала "112 Украина" обвинил "Нафтогаз" в том, что вместо обеспечения страны теплом руководство компании выводит свои многомиллионные премии за рубеж. Десять крупных городов остаются без отопления: школьников отправили на вынужденные каникулы, но они мерзнут и дома. Почему на Украине провалили подготовку к отопительному сезону и что будет дальше — в материале РИА Новости.

Лиха беда начало

По словам Мосийчука, среди замерзающих городов — Северодонецк, Смела и Кривой Рог. Уже сейчас в некоторых из них ночью температура воздуха падает ниже нуля, а днем идет снег.

В Смеле (Черкасская область) власти готовы объявить чрезвычайное положение. Причина, по которой 68 тысяч жителей города остались без отопления, проста и типична для современной Украины: компания "Энергоинвест" (местный оператор ЖКУ) задолжала "Нафтогазу" свыше двухсот миллионов гривен, и газовый монополист прекратил поставки топлива.

Еще хуже дела в Кривом Роге: там тепла лишились 300 тысяч жителей, 78 школ, 75 детских садов, 22 больницы, более двух тысяч домов и воинская часть. В школах продлили каникулы. Проблема та же — "Криворожтеплоцентраль" сильно задолжала "Нафтогазу" и должна единовременно выплатить более 370 миллионов гривен.

Впрочем, топ-менеджеры украинского газового монополиста явно не страдают от нехватки финансов. По сообщениям местных СМИ, директор по развитию бизнеса Юрий Витренко вывел из страны 4,5 миллиона евро, а глава компании Андрей Коболев — 6,3 миллиона евро. При этом отмечается, что Коболев еще в сентябре выписал себе премию в 207 миллионов гривен, обменял их на валюту (около 7,5 миллиона долларов) и отправил матери в США.

Но еще интереснее основание, по которому руководство компании выписало себе поощрение на общую сумму 20,7 миллиона долларов. Это иск против "Газпрома", якобы удовлетворенный Стокгольмским арбитражем.

После того как апелляционный суд округа Свеа приостановил решение о взыскании 2,56 миллиарда долларов с российской компании, а эксперты международного рейтингового агентства Fitch выразили сомнения в успехе этого предприятия для Украины, незаслуженные премии в кассу никто не вернул.

Перевести стрелки

Вину за сложившуюся ситуацию "Нафтогаз", само собой, не признает и переводит все стрелки на правительство. По мнению топ-менеджеров, именно кабмин ответственен за то, что жители украинских городов вынуждены снабжать себя горячей водой и теплом.

В начале ноября представители компании обратились в суд, потребовав у правительства компенсировать убытки в размере 6,6 миллиарда гривен (около 238 миллионов долларов), понесенные из-за поставок газа операторам ЖКХ по цене ниже рыночной. В "Нафтогазе" указывают на то, что кабмин был обязан искать источники для субсидирования этих поставок, но с 2015 года так ничего и не предпринял.

Стоит отметить, что это уже не первые разборки между "Нафтогазом", коммунальщиками, правительством и всеми, кто имеет хоть какое-то отношение к коммунальной сфере.

Еще в апреле киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 общей мощностью 1200 мегаватт остались без газа из-за того, что перешли на баланс "Киевтеплоэнерго", отказавшегося выплачивать пять миллиардов гривен долга предыдущего владельца — компании "Киевэнерго". В итоге "Нафтогаз" перекрыл вентиль, и почти весь Киев полгода принимал контрастный душ из холодной и очень холодной воды.

"Полное вымирание нации"

Вероятно, правительство Украины и радо было бы продолжить субсидирование ЖКХ, но мешают обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ).

Еще несколько лет назад кабмин обязался повысить цены на газ до общерыночных, то есть, по сути, прекратить субсидирование. И хотя на протяжении предыдущих четырех лет МВФ закрывал глаза на то, что Украина не выполняет это требование, сейчас ситуация совершенно иная. В ходе сентябрьского визита представителей международного кредитора в Киев премьеру Гройсману дали четко понять: или вы повышаете цены, или больше никаких кредитов.

В ближайшие пять лет Киеву предстоит отдать по долговым обязательствам почти 33 миллиарда долларов, а самостоятельно зарабатывать деньги страна так и не научилась. Прекрасно осознавая, что государство находится на пороге дефолта, Владимир Гройсман решил немного отсрочить его за счет нового транша от МВФ и согласовал повышение цен на газ для населения на 23% только в этом году. Всего за два года топливо подорожает на 60%.

Что станет со страной, которой так "талантливо" управляют нынешние украинские политики, не стесняясь говорят и они сами. Так, депутат Верховной рады Мосийчук заявил, что де-факто Украина уже находится под внешним управлением МВФ и транснациональных компаний. Политик особо подчеркнул, что единственное, к чему все это приведет, — полное вымирание нации.

"Бедные украинцы станут еще беднее, кроме того, такое решение стимулирует всплеск миграции, а Украина и без того уже потеряла десять миллионов граждан, уехавших на заработки", — заявил Мосийчук в эфире одного из местных телеканалов.