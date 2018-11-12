ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Онищенко поддержал идею ввести акцизы на газированные напитки

0120433
© Fotolia / Brent HofackerГазированный напиток. Архивное фотоГазированный напиток. Архивное фото
© Fotolia / Brent Hofacker

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Помимо работы над снижением ценовой доступности газированных напитков для населения, правительству необходимо работать не только над введением акцизов, но и над просвещением россиян о вреде таких продуктов, комплексный подход смог бы решить поставленную задачу эффективнее, считает первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Мужчина, страдающий ожирением
© Depositphotos / mostockfootage
Ученые открыли сахар, помогающий сбросить лишний вес
Ранее газета "Известия" сообщила, что Минздрав РФ поддержал инициативу экспертного совета при правительстве ввести акциз в размере не менее 20% на подслащенные газированные напитки. По данным издания, соответствующая инициатива содержалась в отзыве экспертного совета при правительстве России на федеральный проект "Укрепление общественного здоровья". Газета отмечает, что если налог будет введен, 1 литр газировки в среднем подорожает с 65 до 78 рублей.

"Правильно делает правительство, и я с ним согласен", — сказал Онищенко РИА Новости.

Сахар. Архивное фото
© Depositphotos / Ajafoto
Россияне употребляют в шесть раз больше сахара, чем 100 лет назад
"Сегодня проблема сахара, соли как рафинированных продуктов очень серьезно влияет на здоровье, прежде всего, на эндокринную систему — в данном случае я говорю о сахаре. Поэтому, если мы уменьшим ценовую доступность, то, безусловно, это скажется положительно. Но кроме чисто таких финансовых регуляторов, надо еще использовать, наверное, правительству и, прежде всего, структурам, отвечающим за здоровье, проблему просвещения населения", — пояснил парламентарий.

По его мнению, комплексный подход эффективнее решил бы поставленную задачу, поэтому профильные ведомства также должны уделить внимание проблеме просвещения населения. "У нас есть Минздрав, Роспотребнадзор, у нас есть наше министерство просвещения, которое имеет целую опцию, которая называется ЗОЖ", — сказал депутат.

Сахар
© Flickr / M i x y
"Сладкая жизнь": ученые выяснили, как лучше получать "природный сахар"
По словам Онищенко, сам он в настоящее время работает над методическими рекомендациями для родителей и школьников, направленными на просвещение в сфере здорового образа жизни. Он рассказал, что рекомендации содержат информацию по обучению россиян здоровому образу жизни. "В частности, о соли и сахаре говорит и о других "мусорных" продуктах… Это такое руководство для родителей и школьников в виде тетрадей, в которых можно на каждом этапе развития детей… давать рекомендации, начиная от физической активности, питания, нагрузки. Применительно к нашей теме (о газированных напитках) там тоже содержится вопрос", — сказал парламентарий.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предлагал законодательно запретить на территориях школ продажу чипсов, газировки и шоколадных батончиков, в том числе в вендинговых аппаратах, чтобы предотвратить у детей формирование привычки к употреблению вредной пищи и сахара.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена