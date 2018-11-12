Онищенко поддержал идею ввести акцизы на газированные напитки

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Помимо работы над снижением ценовой доступности газированных напитков для населения, правительству необходимо работать не только над введением акцизов, но и над просвещением россиян о вреде таких продуктов, комплексный подход смог бы решить поставленную задачу эффективнее, считает первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Минздрав РФ поддержал инициативу экспертного совета при правительстве ввести акциз в размере не менее 20% на подслащенные газированные напитки. По данным издания, соответствующая инициатива содержалась в отзыве экспертного совета при правительстве России на федеральный проект "Укрепление общественного здоровья". Газета отмечает, что если налог будет введен, 1 литр газировки в среднем подорожает с 65 до 78 рублей.

"Правильно делает правительство, и я с ним согласен", — сказал Онищенко РИА Новости.

"Сегодня проблема сахара, соли как рафинированных продуктов очень серьезно влияет на здоровье, прежде всего, на эндокринную систему — в данном случае я говорю о сахаре. Поэтому, если мы уменьшим ценовую доступность, то, безусловно, это скажется положительно. Но кроме чисто таких финансовых регуляторов, надо еще использовать, наверное, правительству и, прежде всего, структурам, отвечающим за здоровье, проблему просвещения населения", — пояснил парламентарий.

По его мнению, комплексный подход эффективнее решил бы поставленную задачу, поэтому профильные ведомства также должны уделить внимание проблеме просвещения населения. "У нас есть Минздрав, Роспотребнадзор, у нас есть наше министерство просвещения, которое имеет целую опцию, которая называется ЗОЖ", — сказал депутат.

По словам Онищенко, сам он в настоящее время работает над методическими рекомендациями для родителей и школьников, направленными на просвещение в сфере здорового образа жизни. Он рассказал, что рекомендации содержат информацию по обучению россиян здоровому образу жизни. "В частности, о соли и сахаре говорит и о других "мусорных" продуктах… Это такое руководство для родителей и школьников в виде тетрадей, в которых можно на каждом этапе развития детей… давать рекомендации, начиная от физической активности, питания, нагрузки. Применительно к нашей теме (о газированных напитках) там тоже содержится вопрос", — сказал парламентарий.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предлагал законодательно запретить на территориях школ продажу чипсов, газировки и шоколадных батончиков, в том числе в вендинговых аппаратах, чтобы предотвратить у детей формирование привычки к употреблению вредной пищи и сахара.