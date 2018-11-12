Козак рассказал о ситуации на рынке нефтепродуктов

НОВО-ОГАРЕВО, 12 ноя – РИА Новости. Ситуация на рынке нефтепродуктов в РФ стабилизирована, цены заморожены, доложил вице-премьер РФ Дмитрий Козак президенту РФ Владимиру Путину.

"Если коротко – ситуация стабилизирована, цены заморожены, и они будут такими сохраняться с учетом инфляции, изменений налогового законодательства, до конца марта", — сказал Козак на совещании президента с членами правительства.

Минэнерго, ФАС РФ, нефтекомпании и независимые НПЗ на встрече с Козаком 31 октября согласовали так называемые меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись при этом об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. При этом объявлялось, что цены до конца года будут на уровне конца мая — начала июня, а затем плавно индексироваться в рамках годовой инфляции 4-4,6%. Ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов должны быть на 3% выше соответствующего месяца 2017 года. Соглашение действует до 31 марта.