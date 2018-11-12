Нефть дорожает на фоне заявления Саудовской Аравии о сокращении добычи

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник утром подскакивают на 1-1,5% по основным маркам, поддерживает котировки заявление Саудовской Аравии о том, что в декабре королевство сократит добычу этого сырья, свидетельствуют данные торгов.
Трейдеры обратили внимание на слова министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что королевство снизит добычу нефти в декабре. Министр отметил, что на этот месяц заказы на нефть из страны на 500 тысяч баррелей в день меньше, чем в ноябре.
В воскресенье в Абу-Даби прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который был создан для контроля за выполнением соглашения и выработке рекомендаций о его корректировке. По итогам заседания комитет заявил, что видит предпосылки излишнего роста предложения нефти в мире в 2019 году. Следующее заседание комитета пройдет 5 декабря в Вене.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.