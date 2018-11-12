На Украине заявили о критической зависимости от топлива из России

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В случае прекращения поставок российских нефтепродуктов Украину может ожидать топливный коллапс, об этом в интервью порталу "Обозреватель" заявил эксперт киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По словам Корольчука, на Россию приходится почти 60% импортируемого топлива, поэтому прекращение поставок станет катастрофическим ударом для украинского рынка.

"Если действительно Россия прекратит поставки, то у нас действительно наступит коллапс в секторе нефтепродуктов, и он может длиться до полугода, пока ситуация стабилизируется и рынок переориентируется", — заявил эксперт.

Корольчук отметил, что похожая ситуация уже возникала в связи с сокращением поставок топлива из России и Белоруссии, после чего росли цены на бензин.

"Мы просто не успеем быстро переориентироваться, и для нас это обычно будет коллапсом на рынке нефтепродуктов. На других рынках может и не быть достаточных дополнительных объемов, чтобы быстро перекрыть наш дефицит. В таком случае даже сложно спрогнозировать, до какого предела вырастет цена на нефтепродукты и как изменятся цены. И это будет катастрофическим ударом", — предупредил эксперт.

При этом Россия, по мнению Корольчука, не заинтересована в прекращении поставок топлива на Украину, так как для нее это будет потерей доходов.

Кроме того, за последние четыре года экспорт российских нефтепродуктов и газа на Украину только вырос, отметил он.

В октябре Россия заявила о прекращении поставок Белоруссии нефтепродуктов сверх потребностей страны. Это стало одной из причин резкого скачка фактических цен на топливо на Украине: по подсчетам специалистов, в некоторых регионах цены выросли до 22,7%.