Не смешите "Газпром". Кому навредит Польша, закупая американский СПГ

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Максим Рубченко. Два долгосрочных договора на закупку американского сжиженного природного газа Варшава представляет как большую победу над российским "Газпромом" и решающий шаг к превращению страны в крупного игрока на европейском и мировом газовом рынке. Кто на самом деле выиграет от этих сделок и какие проблемы создали себе польские власти, добиваясь расположения Вашингтона, — в материале РИА Новости.

Политика, а не бизнес

На прошлой неделе Польша и США подписали декларацию об усилении взаимодействия в сфере энергетической безопасности. Польский министр энергетики Кшиштоф Тхужевский назвал этот документ "лучшим доказательством взаимной заинтересованности в усилении сотрудничества в энергетической сфере".

Однако Вашингтон предпочитает, чтобы лояльность ему выражали не словами, а выгодными контрактами. Поэтому подписание декларации по энергобезопасности 8 ноября сопровождалось заключением договора на поставку американского сжиженного природного газа (СПГ) между польским газовым оператором PGNiG и американской компанией Cheniere Energy.

В соответствии с документом, с 2019 по 2022 год включительно Польша будет покупать по 0,73 миллиарда кубометров американского газа в год, а с 2023 по 2042 год — по 1,95 миллиарда.

Это уже второй крупный контракт, заключенный PGNiG с американцами за последний месяц. В середине октября, через несколько дней после встречи президента Польши Анджея Дуды с Дональдом Трампом в Вашингтоне, Варшава обязалась приобретать у американской Venture Global по два миллиона тонн СПГ в течение двадцати лет начиная с 2022 года.

Между этими контрактами есть существенная разница — в условиях поставки. Согласно октябрьскому договору с Venture Global, поляки будут получать газ прямо на заводах в Луизиане и потом смогут распоряжаться им по своему усмотрению. В том числе перепродавать любым другим странам.

Новый контракт, как сообщает PGNiG, предусматривает поставку СПГ из США непосредственно на польский терминал "Свиноуйсьце". То есть этот газ PGNiG планирует использовать для собственных нужд либо продавать ближайшим соседям.

Эксперты единодушно отмечают, что закупки Польшей американского СПГ продиктованы не экономическими, а только политическими причинами.

В стратегических вопросах Варшава сегодня фактически руководствуется принципом "что хорошо для США, то хорошо и для нас".

При этом Польша усиливает конфронтацию с Евросоюзом, изображая альтернативу "предателям" из Парижа и Берлина, которые заявляют, что у Европы есть собственные интересы, не совпадающие с интересами Вашингтона.

Газовые амбиции

Проекты по закупке американского СПГ — результат амбициозного стремления Варшавы стать крупным европейским газораспределительным хабом, составив противовес Германии.

Еще один мотив — желание PGNiG заработать на перепродаже американского газа в Азию.

Но все это связано с огромными рисками, и Вашингтон совсем не торопится облегчить жизнь своему "лучшему другу в Европе".

"Мы готовы предложить Польше хорошие цены за СПГ, произведенный в США", — пообещал Дональд Трамп президенту Польши в сентябре. Однако реальность куда прозаичнее.

По контрактам, заключенным и с Cheniere, и с Venture Global, PGNiG будет покупать газ по абсолютно рыночной цене — на уровне котировок топливной биржи Henry Hab.

Причем при покупке СПГ у Venture Global непосредственно на заводах в Луизиане полякам придется самостоятельно оплачивать транспортные расходы по доставке газа конечному потребителю. Согласно контракту с Cheniere, транспортные и другие дополнительные расходы добавляются к биржевой стоимости газа.

Так что ни о какой конкурентоспособности американского СПГ по сравнению с российским трубным газом на европейском рынке даже речи не идет. А ситуация для поляков будет только ухудшаться — как с газовыми ценами, так и с транспортными расходами.

Американская метеорологическая служба предупреждает, что предстоящая зима будет такой же холодной, как в прошлом году. Поэтому потребители активно запасаются топливом, что приводит к быстрому росту рыночных котировок.

По данным Henry Hab, за последние три месяца СПГ подорожал на 18%.

Такая волатильность уже сама по себе делает долгосрочные контракты безумной затеей. Но эксперты говорят, что это еще цветочки.

Погода против поляков

Глобальные изменения климата ухудшают погоду в США: зимы становятся холоднее, а средние летние температуры стабильно повышаются.

Значит, внутренние потребности в электроэнергии и, соответственно, голубом топливе будут год от года увеличиваться. Зимой — для отопления, летом — для кондиционеров и промышленных холодильников.

В общем, рост газовых цен на Henry Hab в средне- и долгосрочной перспективе неизбежен, что сулит большие проблемы PGNiG с ее контрактами на американский СПГ.

И это еще не все: тарифы на перевозку СПГ тоже пойдут вверх.

В мире остро не хватает танкеров-газовозов, из-за чего стоимость их фрахта, по данным агентства S&P Global Platts, за год повысилась в 3,5 раза.

Судостроительные заводы планируют в этом году построить рекордное количество таких кораблей, однако они все уже зафрахтованы для перевозок по действующим контрактам.

Сделки, заключенные PGNiG с американцами, в их число не входят. Под перевозки СПГ из Штатов в Польшу придется строить новые газовозы, и соответствующие затраты полностью лягут на польскую компанию.

В результате американский СПГ в Европе в обозримой перспективе будет существенно дороже российского трубопроводного газа. Так что Варшаве придется забыть о мечтах стать одним из главных игроков на европейском газовом рынке, а PGNiG — заняться подсчетом убытков по контракту с Cheniere Energy.

Рынок занят

Октябрьский договор с Venture Global в теории выглядит более удачным: у поляков имеется потенциальная возможность заработать на перепродаже американского СПГ в Азию. Но есть одна проблема.

Крупнейшим в мире покупателем газа в ближайшие десятилетия будет Китай, а его рынок вскоре может оказаться занятым.

Двадцатого декабря 2019 года вступит в строй газопровод "Сила Сибири", рассчитанный на транспортировку из России в КНР 38 миллиардов кубометров российского газа ежегодно.

Это примерно на четверть больше, чем текущий объем поставок СПГ в Поднебесную (чуть больше 21 миллиарда тонн в год, что эквивалентно 30 миллиардам кубометров).

Мало того, на встрече с президентом России в рамках Восточного экономического форума китайский лидер Си Цзиньпин поручил соответствующим ведомствам в кратчайшие сроки согласовать все формальности для запуска строительства газопровода "Сила Сибири — 2" через Алтай.

По заверениям министра энергетики России Александра Новака, "согласовать осталось совсем чуть-чуть". Строительство этого газопровода мощностью 30 миллиардов кубометров в год может начаться в ближайшие месяцы, а к 2022-му он будет действовать на полную мощность.

К тому же российский "Новатэк" уже второй год наращивает поставки своего СПГ с Ямала в Китай.

Российское голубое топливо (и трубопроводный газ, и СПГ) на китайском рынке будет безусловно дешевле сжиженного газа из США. И PGNiG неизбежно столкнется с серьезными трудностями, пытаясь реализовать в Поднебесной топливо, приобретенное в Америке.