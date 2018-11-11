Новак заявил о переизбытке предложений на рынке нефти

АБУ-ДАБИ, 11 ноя — РИА Новости. Более мягкие санкции США против иранской нефти, чем ожидалось, вызвали переизбыток на рынке, в условиях такой повышенной волатильности ОПЕК+ не следует принимать поспешных решений, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Я думаю, очень много факторов влияет на те изменения, которые видим на рынке с точки зрения балансировки. Мы и раньше говорили, что один из важнейших факторов для баланса нефтяного рынка — это те санкции, которые могут быть предприняты относительно Ирана", — сказал Новак журналистам.

"Я могу сказать, что еще месяц назад настроения на рынке были о том, что будет дефицит предложения, и все говорили только о том, кто покроет этот дефицит. Стоило принять более мягкие санкции, опять же в результате политических факторов, мы видим, что сегодня уже переизбыток на рынке, то есть большая волатильность на рынке. Причем эта волатильность может сравняться, поэтому сейчас нельзя принимать скоропалительных решений, нужно очень внимательно посмотреть, как будет развиваться ситуация", — добавил российский министр.