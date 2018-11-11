Саудовский министр заявил о стабильности мирового рынка нефти

АБУ-ДАБИ, 11 ноя — РИА Новости. Мировой рынок нефти достаточно обеспечен предложением, причин для беспокойства о дефиците нет, сообщил журналистам министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Как я уже много раз говорил, рынок нефти достаточно обеспечен предложением, у нас много свободных доступных добычных мощностей", — сообщил министр.

"Нет никаких причин для того страха, которых охватит рынок. Физически дефицита на рынке нет, это (рост цен — ред.) была лишь эмоциональная реакция (на санкции США к Ирану — ред.)", — отметил аль-Фалих.

Подробнее о ценах на нефть читайте здесь >>