МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. "Русснефть" подписала соглашение о стабилизации рынка топлива, сообщил РИА Новости представитель компании.

"ПАО НК "Русснефть" Михаила Гуцериева подписало соглашение по стабилизации цен", — сообщил собеседник агентства.

Минэнерго, ФАС, нефтекомпании и независимые НПЗ на встрече 31 октября согласовали так называемые меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись при этом об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. При этом объявлялось, что цены до конца года будут на уровне конца мая — начала июня, а затем плавно индексироваться в рамках годовой инфляции 4-4,6%. Ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов должны быть на 3% выше соответствующего месяца 2017 года. Соглашение действует до 31 марта.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 7 ноября поручил Минэнерго и ФАС подписать соглашения для стабилизации цен на топливо со всеми крупными нефтяными компаниями.