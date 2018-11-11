Понюхать и пощупать: что привлекло китайцев в российских продуктах на ЭКСПО

ШАНХАЙ, 11 ноя – РИА Новости. Первое китайское международное импортное ЭКСПО завершилось в субботу в Шанхае, в нем приняли участие представители более 150 стран и регионов, многочисленные компании из РФ были представлены на нескольких крупных общих стендах Российского экспортного центра, объединенных общим брендом Made in Russia. В рамках выставки представители российских компаний рассказали РИА Новости о том, чем интересуются китайские потребители и какие возможности для развития бизнеса предоставило им участие в данном мероприятии.

Упор на натуральность

Представленные на ЭКСПО российские компании отличались широким разнообразием – производители сельхозпродукции, продовольствия, сладостей, вин, турагенства, производители бытовой химии, украшений, воды, чая, сувениров. Несомненно, наибольший интерес китайской публики был прикован именно к продуктам питания.

Очереди за знаменитыми российскими сладостями в день, когда на стендах можно было попробовать и купить продукцию, выстраивалась вереницами. Российские производители, участвующие в экспозиции, все как один отметили, что среди китайцев все большую популярность приобретают именно экологически чистые, натуральные продукты.

"Мы представляем продукт белевская пастила, китайцев она очень заинтересовала, продукт для них новый, не очень известный, но судя по тому, что все у нас уже раскупили, им нравится. Пастила изготавливается из печеных яблок, в ней все натуральное, поэтому этот продукт интересен, вы знаете, сейчас тренд на все натуральное", — заявила РИА Новости представитель компании "Белевская пастила" Янжима Далаева.

По ее словам, в рамках выставки компания заключила два контракта с одной компанией и шанхайской сетью магазинов. "Российская продукция очень интересна для китайского потребителя, это и сладости, и мороженное, главное, чтобы это были натуральные продукты, потому что в Китае, как вы знаете, все преимущественно химическое".

Сложно соответствовать

Жители Китая все больше путешествуют, им становятся ближе европейские стандарты, их вкусы меняются, именно поэтому и многие российские продукты, которые еще 5-10 лет назад не могли бы привлечь китайского потребителя, сегодня имеют шансы на успех и на этом рынке.

"Из позитивных моментов на китайском рынке можно отметить то, что сейчас здесь появляются все больше и больше людей, которые хотят и могут себе позволить покупать качественные продукты, несмотря на их культуру, вкусовые предпочтения и стереотипы, мы видим их неподдельный интерес", — рассказал агентству генеральный директор компании Peroni Роман Петченко.

По его словам, компания провела анализ китайского рынка и они "приняли решение входить на него с юга, юго-востока, где живет более платежеспособное население, здешние жители много путешествуют, им все больше нравится европейский стиль во всем, им понятна и интересна наша продукция".

"Мы знаем обо всех сложностях рынка, знаем о сложностях, с которыми сталкиваются здесь российские компании, это и дискредитация бренда, это и подделки, здесь крайне важно сначала зарегистрироваться и только потом выходить на рынок, необходимо всеми способами обезопасить себя. Это рынок с хорошим потенциалом, но и большими рисками, поэтому необходимо очень внимательно подходить к его освоению", — отметил Петченко.

При этом он рассказал и о возникающих проблемах, "мы производим мед-суфле, это мед, в который добавлены ягоды и фрукты, медовики — наши коллеги по цеху тоже страдают, потому что наша страна подписала с Китаем постановление, что мы должны соответствовать китайским требованиям, которые значительно выше российских ГОСТов".

"Но люди, подписавшие это, не подумали, наверное, что у нас просто нет условий соответствовать, и это не то, что производители не могут производить на должном уровне, просто у нас в государстве нет лабораторий, где мы можем проводить тесты. Чтобы продать партию продукции в Китай, мы вынуждены отправлять образцы в Китай, платить за экспертизу за раз около 140 тысяч рублей, и они делают нам эти тесты. У нас в стране физически нет лабораторий, в которых могли бы проводить все анализы, которые требует китайская сторона. После того, как был подписан документ, вылезла вот такая история, и экспорт на несколько месяцев встал", — сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о том, информируют ли компании о существующей проблеме власти страны, он ответил, что "да, конечно, сейчас в паническом сроком режиме эти лаборатории пытаются построить, но вот зачем подписывать документ о том, чего нет, непонятно".

"Я уверен, что со временем все разрешится, но для бизнеса, вы сами понимаете, три-четыре месяца – это критично. Потому что эти сложности выпали как раз на медовый сезон, мы не можем запланировать, сколько нужно заготовить, все это произошло как раз тогда, когда готовятся контракты на зимние поставки, когда мед в основном и идет на продажу. Остается нелегальный способ перевозок через север, но это неинтересно, хочется работать нормально", — сказал он.

Детский сегмент



Представитель компании по производству товаров для детей "Zephyr" Алексей Маликов сообщил, что этот сегмент китайского рынка крайне перспективен для качественных продуктов из России.

"Мы привезли сюда на выставку новый продукт – особый пластилин, он сочетает в себе все качества материалов для лепки и детского творчества, которые есть в пластилине, кинетическом песке, полимерной глине для запекания. В Китае продуктом очень сильно интересуются, их привлекает внешний вид, когда они его трогают, по лицам видно, что они в восторге, хотят забрать его у нас с полок", — рассказал он.

Он отметил, что этот продукт направлен на развитие детей, однако китайским взрослым на выставке он был не менее интересен, "как только они берут его в руки, вырвать обратно уже сложно, им нравятся его свойства".

По его словам, "этим продуктом интересуются американские клиенты, европейские, в Китае мы в первый раз и решили презентовать именно этот продукт".

"У нас в рамках выставки прошел ряд встреч, намечается сотрудничество с одной из крупных китайских компаний, возможно создание совместного предприятия здесь в Китае, также нас интересует инвестиционное сотрудничество и каналы для дистрибьюции", — отметил Маликов.

© РИА Новости / Анна Раткогло Сирийские компании, принимающие участие в импортном ЭКСПО в Шанхае © РИА Новости / Анна Раткогло Сирийские компании, принимающие участие в импортном ЭКСПО в Шанхае

Интерес и перспективы



"Мы пока только пытаемся выйти на китайский рынок, им очень нравится продукция, мы даже сами не поняли, почему такой невероятный интерес. Пока о каких-то контрактах говорить рано, нужно поработать, изучить, но интерес большой", — рассказал глава отдела продаж компании "Вестар" Артем Золотов.

По его словам, на выставку они "привезли бытовую химию, больше всего на экспозиции интересуются мылом жидким, порошком; кондиционер для белья, гель для душа — мы предсказывали, что такое может быть, но почему-то наши цены всех удивляют в приятном смысле".

"У нас всегда был предрассудок в голове, что в Китае все дешево, но мы, когда сюда ехали, понимали, что наши цены будут здесь интересны, но не настолько, те, кто к нам подходит, говорят, что очень дешево", — сказал он.

Отвечая на опрос о том, какие требования предъявляют к продукции, Золотов отметил, что в первую очередь "все хотят все понюхать, ну мы говорим, нюхайте на здоровье, им нравятся очень резкие запахи, морская свежесть им точно не зайдет, вишня, цветы – очень нравится, даем понюхать нейтральное мыло – им не нравится, а вот от абрикоса все в восторге".

"Им нравится наша мягкая упаковка, мы пытаемся уходить от бутылок, потому что мягкая упаковка — это и экономичнее, и экологичнее, им нравится, а мы готовы работать на этот рынок", — добавил он.

Поставки и доставка

Были на выставке и те, кто уже имеют опыт работы на китайском рынке, к примеру, гендиректор фабрики мороженого "Зайца" Илья Амирханов рассказал, что его компания уже смогла открыть свой торговый дом в городе Далянь.

"Мы начали эту работу осенью прошлого года, закончили где-то к зиме, и весной привезли первую партию товара. Это было сделано нами для того, чтобы продвигать самостоятельно бренд. Мы поняли, что заставить партнера по Китаю или дистрибьютора работать с товаром, вовремя его заказывать и хорошо за него платить – все это очень сложно", — сказал Амирханов.

Он отметил, что "по разговорам с коллегами на стенде понял, что такого мнения придерживается большинство, в той или иной степени все приходят к такой системе, что нужен свой склад на территории Китая".

"Затем мы выходим на региональных дистрибьюторов, которые берут группы провинций, отдельные провинции, или даже города, и начинают в них работать, закупая товар на территории Китая по ценам производителя. Также мы ведем переговоры с торговыми сетями, что крайне важно, так как им интереснее работать с нами, чем с китайскими дистрибьюторами. Они понимают, что китайским дистрибьюторам неинтересно работать с товаром, они пытаются как можно больше на нем сделать денег", — отметил он.

Рассказывая о том, какие вкусы российского мороженного привлекают китайских потребителей, он сказал, что в Шанхай они привезли "карамельное мороженое с семечками, клюкву с кедровым орехом, клубнику с шоколадной крошкой, киви с кокосовой стружкой, шоколадное мороженое с фундуком и "кофе с собой", из этих всех вкусов самое продаваемое – клюква с кедровым орешком, потому что у этого мороженого кислый вкус".

Он, как и другие собеседники агентства отметил, что у китайского потребителя постепенно меняются вкусы, "теперь никто не говорит, что мое мороженное очень сладкое, раньше они всегда так говорили, лично для меня это открытие".