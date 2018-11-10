В Литве разозлились на рост импорта гречки из "враждебной" России

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В литовском сейме разозлились из-за роста импорта гречихи и других злаков из "враждебной" России, пишет Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу парламента.

"Наше правительство, несмотря на враждебные действия России, льстит ей и закупает не только удобрения, но и гречку с пшеницей, хотя у нас есть возможность привозить эти культуры из Украины или других стран", — заявил депутат Казис Старкявичюс.

Политик также призвал Минсельхоз предпринять "конкретные шаги для защиты интересов аграриев". По мнению парламентария, недостающие гречневые и другие злаки следую закупать у "дружественных государств".

Согласно данным Таможенной службы Литвы, за десять месяцев республика импортировала 16 763 тонн пшеницы, 15 088 тонн из которых были закуплены у России.

Литовские консерваторы постоянно выдвигают инициативы, прямо или косвенно связанные с устранением "российского влияния" на страну. В частности, предлагались узаконивание сноса мемориалов советским воинам, запрет на ношение георгиевских ленточек и ограничение работы "Яндекс.Такси".

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