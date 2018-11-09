Россия разделяет интерес Сербии к "Турецкому потоку", заявил Борисов

БЕЛГРАД, 9 ноя – РИА Новости. Москва разделяет интерес Белграда к развитию газопровода "Турецкий поток", заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в пятницу после встречи с первым вице-премьером, главой МИД Сербии Ивицей Дадичем.

"Мы разделяем интерес сербской стороны к развитию "Турецкого потока". И будем всячески содействовать реализации одного из возможных вариантов — второй ветки "Турецкого потока" — продолжение от границ Болгарии через Сербию к Венгрии и дальше до Австрии. Это даст серьезную дополнительную динамику нашего товарооборота", — сказал Борисов журналистам в Белграде.

"Одновременно это предусматривает строительство достаточно емкого хранилища для газа — наверное, в пределах 1 миллиарда кубометров", — сказал вице-премьер.