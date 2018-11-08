Россия не оставит без ответа новые санкции США, заявили в Совфеде

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Россия отреагирует на очередные санкции США, торгово-экономические отношения между странами будут неизбежно сжиматься, заявил РИА Новости в четверг член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
"Отвечать будем. Без реакции такие действия оставлять нельзя. Тем более что по ситуации вокруг Крыма ничего принципиально нового не происходит. То есть санкции в значительной мере носят демонстративный характер", — сказал Морозов.
Торгово-экономические отношения между странами "будут неизбежно сжиматься", сказал парламентарий.
Он также отметил, что "санкции в американском исполнении приобрели характер политической мести". Они вводятся не потому, что что-то происходит, а потому, что не происходит по американскому сценарию, сказал Морозов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".