Юнкер "предсказал" будущее "Большой семерки" через 30 лет

БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ожидает, что через 30 лет ни одна из стран-членов Евросоюза не будет входить в "Большую семерку", объединение семи ведущих экономически развитых стран.

Сегодня G7 объединяет Великобританию, Германию, Италию и Францию.

"В предстоящие десятилетия мы будем терять экономический вес. Если сегодня это (доля ВВП ЕС в мировой экономике – ред.) это примерно 22-23%, через 20 лет это будет 15 — 16 — 17%. А через 30 лет ни одна страна Европейского союза не будет членом G7", — сказал Юнкер журналистам после встречи с премьер-министром Финляндии Юхой Сипиля в четверг в Хельсинки.

По словам Юнкера, странам ЕС требуется совместными усилиями не допустить снижения значимости и экономического влияния ЕС.