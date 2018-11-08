В России появится цифровая платформа для решения бизнес-задач, заявил Дюков

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Цифровая платформа для решения бизнес-задач разрабатывается в России, в рамках нее каждый желающий сможет помочь крупным компаниям с той или иной проблемой, сообщил РИА Новости гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков.

"В партнерстве с АНО "Россия – страна возможностей" мы работаем над созданием платформы, на которой, в том числе участники "Лидеров России", смогут попробовать себя в решении бизнес-задач реальных компаний, в том числе объединяясь в проектные команды. Мы увидели, в этом новую возможность применения и развития потенциала участников конкурса", — сказал он.

Планируется, что проект объединит в себе как цифровую платформу, так и в дальнейшем сеть офлайн-площадок. "Запрос на такую биржу, где встречаются таланты и задачи, очевиден: проект уже поддерживают несколько крупных российских компаний. У нас большие ожидания от этого проекта, подробности мы обязательно расскажем чуть позже", — отметил Дюков.

"Лидеры России" — это флагманский проект платформы "Россия — страна возможностей", запущенной по инициативе президента РФ Владимира Путина. Цель конкурса — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций. В этом году на конкурс поступило более 227 тысяч заявок из всех регионов России и 68 стран мира.

По словам Дюкова, конкурс предоставляет хорошую возможность для компаний, госкорпораций, федеральных и региональных органов власти "получить подкрепление в лице как раз таких – талантливых, амбициозных, в том числе молодых управленцев, и в конечном итоге это полезно для экономики страны".

Глава компании отметил, что в прошлом году в конкурсе приняло участие более 1200 сотрудников "Газпром нефти", 37 добрались до региональных полуфиналов, 11 вышли в финал и 6 стали победителями. В этом году заявок от компании существенно больше – свыше 3000.

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