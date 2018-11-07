"Нафтогаз" подал иск к правительству Украины о компенсации за льготный газ

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. НАК "Нафтогаз Украины" подал иск к кабинету министров Украины о возмещении убытков в размере около 238 миллионов долларов, которые возникли из-за отказа правительства найти источники компенсации выполнения компанией специальных обязательств по продаже газа населению, следует из судебного решения, обнародованного в электронном реестре.

Кабмин Украины в 2015 году возложил на "Нафтогаз" на год специальные обязательства по продаже газа населению по регулируемым правительством ценам. Позднее правительство несколько раз продлевало действие этих обязательств. С 1 ноября действие обязательств закончилось. Кабмин Украины 19 октября принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов) за тысячу кубометров.

"НАК "Нафтогаз Украины"… обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском к кабинету министров Украины… о взыскании в счет возмещения причиненного вреда в размере 6,634 миллиарда гривен (около 238 миллионов долларов)", — говорится в решении.

Согласно решению, требования "Нафтогаза" обоснованы тем, что кабмин своим бездействием, "которое заключается в не определении источников финансирования и порядка определения компенсации, предоставляемого субъектам рынка природного газа, нанес компании ущерб".

Главный исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко написал в среду на своей странице в Facebook, что кабмин не уполномочен устанавливать "справедливую" цену на газ. По его словам, "кабмин может обязывать участников рынка продавать газ, только если за это предоставляется компенсация, которая покрывала бы им все потери по сравнению с вариантом, когда они продают газ по принципу свободной торговли природным газом".