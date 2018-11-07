МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россия может временно запретить экспорт древесины в Китай, заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин во время правительственного часа в Совете Федерации.

"Китай — это основной рынок, куда вывозится древесина. Я министру (КНР. — Прим. ред.), просто сказал одну простую вещь. По тому настроению президента (России. — Прим. ред.) и председателя правительства, если мы в ближайшее время не наведём порядок со стороны в том числе Китая, мы закроем полностью экспорт в Китай древесины", — отметил министр.

По его словам, возможно, так придется поступить "на какой-то период времени". Так Кобылкин ответил на вопрос спикера Совфеда Валентины Матвиенко о том, когда в России будет решена проблема с незаконными вырубками и вывозом леса на экспорт.

Кобылкин также предложил представителям китайского правительства построить в России 10-20 семеноводческих комплексов для восстановления лесов.

"Вам нужен лес — восстанавливайте нам лес", — добавил он.

В прошлом году российско-китайский лесной товарооборот по сравнению с 2016-м вырос на 23% и составил 4,8 миллиарда долларов.