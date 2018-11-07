МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россия может временно запретить экспорт древесины в Китай, заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин во время правительственного часа в Совете Федерации.
По его словам, возможно, так придется поступить "на какой-то период времени". Так Кобылкин ответил на вопрос спикера Совфеда Валентины Матвиенко о том, когда в России будет решена проблема с незаконными вырубками и вывозом леса на экспорт.
Кобылкин также предложил представителям китайского правительства построить в России 10-20 семеноводческих комплексов для восстановления лесов.
"Вам нужен лес — восстанавливайте нам лес", — добавил он.
В прошлом году российско-китайский лесной товарооборот по сравнению с 2016-м вырос на 23% и составил 4,8 миллиарда долларов.