МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россия справится в случае введения санкций США на госдолг, в РФ развит институт национальных инвесторов, а накопленные резервы позволят справиться с дефицитом бюджета, заявил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

"Я думаю, что за годы, прошедшие с начала активного развития национального долгового рынка, у нас подросли собственные национальные, институциональные инвесторы — пенсионные фонды, страховые компании, которые являются активными участниками долгового рынка. Я думаю, что мы справимся", — сказал он.

"Плюс те резервы, которые мы накопили, сможем тоже использовать для решения вопросов дефицита федерального бюджета. Никаких панических настроений в Минфине нет и не предвидится", — отметил Сторчак.

"Мы давно уже говорим о том, что частью модернизации глобальной системы управления является введение элементов ответственного поведения стран резервных валют. Пока кто-то к этому прислушивается, кто-то не очень прислушивается", — продолжил Сторчак.

По его словам, последние заявления тех же европейцев обнадеживают. "Европейцы готовы принять меры для активизации расчетов в национальной валюте — в евро, у них это многосторонняя валюта — прежде всего, за биржевые товары", — заключил замминистра.