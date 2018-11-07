Вертолет "Ансат" с системой аварийного приводнения прошел испытания

ЧЖУХАЙ (Китай), 7 ноя — РИА Новости. Испытания вертолета "Ансат" с системой аварийного приводнения завершены, сообщила пресс-служба "Вертолетов России" (входит в "Ростех"), которым принадлежит завод.

"Специалисты Казанского вертолетного завода… завершили испытания "Ансата" с системой аварийного приводнения… Сейчас система аварийного приводнения находится на этапе сертификации. По окончании работ Росавиацией будет выдано одобрение главного изменения", — говорится в сообщении.

Система предназначена для экстренной посадки на воду и служит для спасения пассажиров и экипажа. В ее состав входят надувные камеры плавучести (баллонеты), два спасательных плота и аварийный комплект жизнеобеспечения, включая радиомаяк для определения места посадки спасателями.

В случае аварийной посадки на воду комплекс обеспечивает плавучесть вертолета в течение 30 минут. Этого времени достаточно для развертывания спасательных средств, входящих в комплект системы, и безопасного покидания вертолета.

"Мы продолжаем работу по повышению безопасности полетов "Ансата", поскольку он активно используется при перевозке пассажиров и пациентов, нуждающихся в экстренной медицинской помощи. Кроме того, оборудованные системой аварийного приводнения вертолеты смогут выполнять полеты на объекты нефтяных компаний, расположенные на значительном удалении от берега, а также участвовать в поисково-спасательных операциях над водной поверхностью. Вместе с высокими летно-техническими характеристиками это повысит привлекательность "Ансата" для компаний топливно-энергетического комплекса и спасательных служб", — сказал гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский.

"Ансат" — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском заводе. Конструкция позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский с возможностью перевозки до семи человек. "Ансат" сертифицирован для использования при температуре от —45 до +50 градусов по Цельсию.