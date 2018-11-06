Россельхознадзор ограничивает поставки с двух предприятий Казахстана

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Россельхознадзор с завтрашнего дня вводит ограничения на ввоз в РФ продукции с двух предприятий Казахстана из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований, сообщает российское ведомство.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о выявлении подведомственными Россельхознадзору лабораториями несоответствий продукции, поступившей с предприятий из республик Казахстан и Армения, нормам и требованиям России и ЕАЭС. Учитывая выявленные нарушения, Россельхознадзор считает необходимым ввести временные ограничения с 7 ноября 2018 года на поставки продукции со следующих предприятий Республики Казахстан: ПК "Ижевский"… ТОО "Мясоперерабатывающий завод Бижан", — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения на ввоз продукции ПК "Ижевский" введены в связи с повторным выявлением листерий в мясе курицы, а поставки с ТОО "Мясоперерабатывающий завод Бижан" ограничены из-за повторного выявления несоответствия сырьевого состава, заявленного производителем, в мясной колбасной продукции.

Помимо этого, Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, поступающей с армянских предприятий: ООО "Айр Ев Ворди Буниатяннер" в связи с выявлением остатков запрещенных и вредных веществ – метаболитов нитрофурана в рыбной продукции, а также ООО "Фишарт" и ООО "Хайц Ишхан" из-за обнаружения дрожжей в икре осетровых.

Кроме того, режим усиленного лабораторного контроля введен в отношении казахского ТОО "Сергеевка сут онiмдерi" в связи с выявлением в сливочном масле замены жировой фазы продукта жирами немолочного происхождения.