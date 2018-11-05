В Белоруссии раскрыли бизнес по поставкам санкционной продукции в Россию

МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Финансовая милиция Белоруссии пресекла поставки в РФ санкционной продукции, которыми на протяжении двух лет занималась группа россиян и украинцев, сообщила в понедельник пресс-служба Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии.

"Оперативниками управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и городу Минску пресечена поставка санкционной продукции в Россию, которой на протяжении двух лет занималась группа украинцев и россиян. Незаконный доход составил 300 тысяч (белорусских – ред.) рублей (более 140 тысяч долларов — ред.)", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что в 2017-2018 годах участники группы закупали в Польше и на Украине плодоовощную продукцию, ввозили ее на территорию Белоруссии для последующей реализации в РФ. "Чтобы придать видимость легальности своей деятельности, они использовали бухгалтерские документы четырех подконтрольных лжепредпринимательских структур и нескольких индивидуальных предпринимателей", — уточнили в пресс-службе.

По данным КГК, в начале ноября оперативники финансовой милиции задержали две фуры с яблоками и томатами (изъято свыше 40 тонн), и эта поставка санкционной продукции "оказалась последней для группы российских и украинских коммерсантов".

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 233 Уголовного кодекса Белоруссии (незаконная предпринимательская деятельность). При этом установлено, что руководил нелегальным бизнесом 32-летний гражданин Украины, он задержан и заключен под стражу.