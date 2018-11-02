Капитализация Apple упала ниже триллиона долларов

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Капитализация компании Apple опустилась ниже 1 триллиона долларов на более слабых, чем ожидали аналитики, прогнозах выручки за первый квартал 2019 фингода, свидетельствуют данные торгов.
Согласно данным опубликованной в ночь на пятницу отчетности, Apple ожидает получить выручку по итогам первого квартала 2019 финансового года в диапазоне 89-93 миллиарда долларов. Таким образом, среднее значение в 91 миллиард долларов оказалось ниже экспертных прогнозов в 93 миллиарда долларов.
Кроме того, глава корпорации Apple Тим Кук в интервью агентству Рейтер заявил, что "наблюдает слабые макроэкономические показатели на ряде развивающихся рынков". В ходе конференц-звонка для инвесторов позднее он сообщил, что в число слабых рынков входят Бразилия, Индия, Россия и Турция.
Рыночная стоимость Apple превысила 1 триллион долларов в начале августа, компания стала первой в истории, чья капитализация пробила этот уровень.