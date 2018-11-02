В Черном море до конца года установили запрет на вылов кефали

РОСТОВ-НА-ДОНУ/СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Министерство сельского хозяйства России установило запрет на вылов кефали (сингиля, лобана и остроноса) в Черном море до конца текущего года, сообщил РИА Новости представитель Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.

По его словам, рекомендованный объем для добычи кефали на 2018 год был определен в объеме около 433 тонны.

"В связи с освоением объемов на этот год, приказом Минсельхоза РФ установлен запрет на вылов кефали в Черном море до 31 декабря текущего года", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на вылов рыбы в научных и учебных целях устанавливаются отдельные квоты, поэтому данный запрет на них не распространяется.

Крымское погрануправление ФСБ России предупредило о недопущении несанкционированного вылова рыбы в период ее зимования.

"В целях соблюдения законодательства сотрудниками пограничного управления и взаимодействующими органами запланированы совместные рейды, в ходе которых виновные в несоблюдении установленных запретов будут привлечены к ответственности", — говорится в сообщении.