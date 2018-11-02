ЦБ продолжит инвестировать в золото при сокращении вложений в бумаги США

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Банк России продолжит наращивать долю золота в золотовалютных резервах на фоне сокращения инвестиций в американские ценные бумаги, считает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

В третьем квартале 2018 года мировые центробанки купили рекордное за четырехлетний период количество золота, при этом крупнейшую долю приобрел Банк России, говорится в докладе Всемирного золотого совета (WGC). Объем покупки российского регулятора составил 92,2 тонны. Таким образом, золотой запас страны впервые превысил 2 тысячи тонн.

"Это сложившаяся тенденция, страны последние лет пять наращивают золотой запас в золотовалютных резервах, сокращая долю в долларах: вложения в американские ценные бумаги рекордно снизились. Я думаю, что эта тенденция продолжится", — прокомментировал РИА Новости Аксаков.

ЦБ РФ начал распродавать американские гособлигации после того, как США ввели санкции в отношении Москвы, и возникла угроза отключения России от международной системы расчетов. К началу осени вложения, которые в 2010 году составляли 176 миллиардов долларов, сократились до минимальных 14 миллиардов долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января составляли 432,7 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов. По состоянию на 21 апреля 2017 года международные резервы РФ достигли уровня в 400 миллиардов долларов впервые с декабря 2014 года.