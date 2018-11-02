ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 ноя— РИА Новости. Иск "Роснефти" к участницам консорциума "Сахалин-1" разрешился досудебным соглашением, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Мы отзываем иск к членам консорциума", — заявил представитель "Роснефти".
На нынешнем заседании судья выслушала мнения сторон и вынесла решение признать иск "Роснефти" к пяти участникам консорциума "Сахалин-1" урегулированным до судебного разбирательства.
Ответчиками выступали все непосредственные участники проекта: "Эксон Нефтегаз Лимитед" (доля в проекте 30%), "Сахалин Ойл энд Газ Девелопмент" (японская Sodeco, 30%), ONGC Videsh Limited (20%), а также "Сахалинморнефтегаз-шельф" (11,5%) и "РН-Астра" (8,5%), через которые "Роснефть" суммарно контролирует 20% в проекте. "Роснефть" требовала взыскать с Exxon и Sodeco по 26,7 миллиарда рублей, с ONGC — 17,8 миллиарда, а со своих структур суммарно 17,8 миллиарда рублей.
Проект "Сахалин-1", реализующийся на условиях соглашения о разделе продукции, включает в себя освоение трех морских месторождений — "Чайво", "Одопту" и "Аркутун-Даги", расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин. При этом участок "Северная оконечность Чайво" выделен в отдельную лицензию, которая принадлежит "Роснефти".