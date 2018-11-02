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Экономика

Центробанк приобрел рекордное количество золота‍

(обновлено: 03:08 02.11.2018)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЗолотые слитки. Архивное фотоЗолотые слитки. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В третьем квартале 2018 года мировые центробанки купили рекордное за четырехлетний период количество золота, при этом крупнейшую долю приобрел Банк России, сообщается в докладе Всемирного золотого совета (WGC).

Золотые слитки
© AP Photo / Mike Groll
Слитки вместо долларов: Россия нарастила золотой запас до рекордного уровня
Мировой объем закупок драгметалла за минувшие три месяца составил свыше 148 тонн — это на 22 процента больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

В наибольшем объеме золото купили Россия (99,2 тонны) и Турция (18,5 тонн).

Таким образом, находящиеся в распоряжении российского ЦБ запасы золота впервые превысили две тысячи тонн. Сейчас на долю России приходится семнадцать процентов золотовалютных резервов планеты. Их стоимость оценивается в сумму, превышающую 78 миллиардов долларов.

Кроме того, свои запасы золота нарастили такие страны, как Казахстан (на 14,4 тонны), Индия (13,7 тонн) и Польша (13,7 тонн).

Пересмотр политики

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что Россия вынуждена пересматривать политику вложения международных резервов. По его словам, суть этого заключается в том, чтобы хранить их в активах, наиболее безрисковых с точки зрения рестрикций.

Проверка качества пятидолларовых купюр на выходе из печати. Архивное фото
© AFP 2018 / Eva Hambach
До нуля: Россия избавилась от госдолга США
Он пояснил, что резервы хранятся в ряде корзине, валют, в различных активах — американских, британских, европейских. И в нынешних условиях есть желание хранить их в тех активах, где в меньшей степени существует риск обращения каких-то взысканий на них, отметил вице-премьер.

Он добавил, что это необходимо для того, чтобы не возникло каких-либо проблем, чтобы можно в случае необходимости быстро из этих активов выйти, использовав их для государственных нужд.

"Мы видим, что существуют изменения в политике Центрального банка в части хранения своих резервов и золотовалютных резервов к ранее сложившейся корзине", — подчеркнул Силуанов, отметив, что изменения происходят "не в пользу американских активов".

Распродажа гособлигаций США

Потртреты президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпиня на обложках журналов в Пекине, Китай. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicolas Asfouri
Око за око: Китай устроит крупнейшую распродажу госдолга США
После того как Соединенные Штаты приступили к наложению санкций в отношении России и возникли угрозы ее отключения от международной системы расчетов и ограничений на сделки с российским госдолгом, ЦБ начал распродавать американские гособлигации.

Если в 2010 году вложения России в эти бумаги превышали 176 миллиардов долларов, то к началу осени вложения сократились до минимальных 14 миллиардов долларов.

Мнения экспертов

По словам Джима Ричардса, редактора издания Strategic Intelligence, Россия сейчас находится в состоянии финансовой войны, и на этом фоне она избавляется от американских долларов и покупает золото, что защищает Москву от санкций и заморозки долларовых активов. Эксперт назвал это "очень мудрым ходом" Владимира Путина.

Здание министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
"Позиция России понятна ". Экономист об уходе РФ от ценных бумаг США
По мнению партнера британской компании SP Angel Джона Мейера, США все чаще используют доллар как оружие, и поэтому вложения в золото является наиболее подходящим вариантом для тех, кто не хочет рисковать, инвестируя в американскую валюту.

Главный эксперт агентства "ФинЭк" Михаил Беляев в эфире радио Sputnik отметил, что этот шаг ЦБ совершенно оправдан.

"Закупки золота, видимо, происходят в русле дедолларизации экономики и увеличения монетарной, то есть металлической части золотовалютных запасов", — сказал он.

Санкции против России

Министерство промышленности и торговли РФ
© Фото : Министерство промышленности и торговли РФ
Эксперт: Россия сможет достаточно эффективно снижать влияние санкций США
США под различными предлогами ввели против России большое количество ограничительных мер. Часть накладывается по решению президента и может быть им снята, однако другие введены в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" и не могут быть отменены без согласия конгресса.

Россия неоднократно заявляла, что говорить с ней на языке санкций контрпродуктивно. В МИД подчеркивали, что Москва считает односторонние санкционные волны США нелегитимными и бесполезными.

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