Центробанк приобрел рекордное количество золота‍

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В третьем квартале 2018 года мировые центробанки купили рекордное за четырехлетний период количество золота, при этом крупнейшую долю приобрел Банк России, сообщается в докладе Всемирного золотого совета (WGC).

Мировой объем закупок драгметалла за минувшие три месяца составил свыше 148 тонн — это на 22 процента больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

В наибольшем объеме золото купили Россия (99,2 тонны) и Турция (18,5 тонн).

Таким образом, находящиеся в распоряжении российского ЦБ запасы золота впервые превысили две тысячи тонн. Сейчас на долю России приходится семнадцать процентов золотовалютных резервов планеты. Их стоимость оценивается в сумму, превышающую 78 миллиардов долларов.

Кроме того, свои запасы золота нарастили такие страны, как Казахстан (на 14,4 тонны), Индия (13,7 тонн) и Польша (13,7 тонн).

Пересмотр политики

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что Россия вынуждена пересматривать политику вложения международных резервов. По его словам, суть этого заключается в том, чтобы хранить их в активах, наиболее безрисковых с точки зрения рестрикций.

Он пояснил, что резервы хранятся в ряде корзине, валют, в различных активах — американских, британских, европейских. И в нынешних условиях есть желание хранить их в тех активах, где в меньшей степени существует риск обращения каких-то взысканий на них, отметил вице-премьер.

Он добавил, что это необходимо для того, чтобы не возникло каких-либо проблем, чтобы можно в случае необходимости быстро из этих активов выйти, использовав их для государственных нужд.

"Мы видим, что существуют изменения в политике Центрального банка в части хранения своих резервов и золотовалютных резервов к ранее сложившейся корзине", — подчеркнул Силуанов, отметив, что изменения происходят "не в пользу американских активов".

Распродажа гособлигаций США

После того как Соединенные Штаты приступили к наложению санкций в отношении России и возникли угрозы ее отключения от международной системы расчетов и ограничений на сделки с российским госдолгом, ЦБ начал распродавать американские гособлигации.

Если в 2010 году вложения России в эти бумаги превышали 176 миллиардов долларов, то к началу осени вложения сократились до минимальных 14 миллиардов долларов.

Мнения экспертов

По словам Джима Ричардса, редактора издания Strategic Intelligence, Россия сейчас находится в состоянии финансовой войны, и на этом фоне она избавляется от американских долларов и покупает золото, что защищает Москву от санкций и заморозки долларовых активов. Эксперт назвал это "очень мудрым ходом" Владимира Путина.

По мнению партнера британской компании SP Angel Джона Мейера, США все чаще используют доллар как оружие, и поэтому вложения в золото является наиболее подходящим вариантом для тех, кто не хочет рисковать, инвестируя в американскую валюту.

Главный эксперт агентства "ФинЭк" Михаил Беляев в эфире радио Sputnik отметил, что этот шаг ЦБ совершенно оправдан.

"Закупки золота, видимо, происходят в русле дедолларизации экономики и увеличения монетарной, то есть металлической части золотовалютных запасов", — сказал он.

Санкции против России

США под различными предлогами ввели против России большое количество ограничительных мер. Часть накладывается по решению президента и может быть им снята, однако другие введены в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" и не могут быть отменены без согласия конгресса.

Россия неоднократно заявляла, что говорить с ней на языке санкций контрпродуктивно. В МИД подчеркивали, что Москва считает односторонние санкционные волны США нелегитимными и бесполезными.