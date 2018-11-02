"Черный" октябрь: обвал на фондовых рынках cтанет началом нового кризиса

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. В октябре совокупные потери на рынках акций США, Азии и Европы вследствие масштабных распродаж превысили пять триллионов евро. Это крупнейший обвал со времен краха банка Lehman Brothers в 2008 году. Американский индекс S&P 500 завершил октябрь падением на 8% — худший результат за последние десять лет. Высокотехнологичный Nasdaq снизился на 9,2%, также установив антирекорд с ноября 2008 года. А фондовый индекс MSCI World, куда входят ценные бумаги, торгующиеся в 23 странах мира, с начала года упал на 15%. Именно обрушение фондовых рынков экономисты ставят на первое место в списке возможных триггеров нового кризиса. А крупные банки предупреждают: рынок вступил в фазу высокой волатильности, мировая экономика может покатиться в пропасть уже в 2020 году.

Что произошло

Почему на фондовых площадках США начались распродажи? Рынок встряхнули новости о возможном выходе Италии из ЕС, а также убийство журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Турции.

А главная причина — опасения инвесторов в связи с ростом процентных ставок в США и обострением торговых отношений между Вашингтоном и Пекином. Ужесточение политики Федрезерва (в этом году американский регулятор поднимал ключевую ставку трижды) привело к повышению ипотечных ставок, и, как следствие, — к снижению объемов покупки недвижимости. А торговые войны замедлили китайскую экономику.

Аналитики предупреждают: ставки продолжат увеличиваться, этому способствует инфляция. По оценкам экономистов Йельского университета, в инфляционном цикле США сейчас начинается период роста, в том числе из-за обостряющихся торговых противоречий. А это означает, что ФРС придется поднимать ставку и далее.

Процентные ставки и торговый протекционизм

На то, что ужесточение денежно-кредитной политики США послужит триггером нового кризиса, ранее указывал один из крупнейших инвестиционных банков США Bank of America Merrill Lynch. Весь этот год инвесторы продают бумаги формирующихся рынков. Причина — рост процентных ставок ФРС, способствующий укреплению доллара.

Протекционистская политика Вашингтона рассматривается как еще одна угроза мировой финансовой стабильности. Торговые войны наносят колоссальный урон международной торговле, сказываясь на ценах и доступности продукции в цепочках поставок, что больно бьет по глобальной экономике.

© AP Photo / Richard Drew Работа Нью-Йоркской фондовой биржи во время объявления о решении ФРС США поднять учетную ставку. 16 декабря 2015 © AP Photo / Richard Drew Работа Нью-Йоркской фондовой биржи во время объявления о решении ФРС США поднять учетную ставку. 16 декабря 2015

Особенно сильно в этих условиях пострадает мировой рынок продуктов питания, предупреждают эксперты Международного исследовательского института по разработке продовольственной политики (IFPRI). Как отмечают исследователи в недавнем докладе, торговые войны подрывают ключевые основы продовольственной безопасности — наличие продовольствия, доступ к нему, использование и стабильность поставок.

"Ограничения в итоге выльются в повышение цен для потребителей и затруднят доступ на рынки для производителей в развивающихся странах, что окажет дополнительное давление на продовольственную безопасность", — констатируют в IFPRI.

Известный американский экономист и инвестбанкир Джеймс Ричардс указывает, что нынешний стремительный подъем экономики США и европейских стран может обернуться грандиозным биржевым крахом, подобным тому, что произошел в 1929-м году. И тогда длительная рецессия во всем мире неизбежна.

Именно эти опасения аналитики считают одной из причин октябрьского обвала рынков.

"Обеспокоенность тем, что экономика США находится на грани перегрева, привела к повышению доходности облигаций и вызвала мощную волну волатильности на фондовом рынке", — делает вывод The Wall Street Journal.

© www.fb.md Банк Lehman Brothers Holdings Inc © www.fb.md Банк Lehman Brothers Holdings Inc

Худшее впереди

Впрочем, по расчетам другого крупного американского инвестбанка — JP Morgan Chase, настоящий обвал на американском фондовом рынке еще впереди. Рынок упадет из-за обилия индексных, биржевых и других пассивно управляемых фондов. Сейчас до 80% всех активов приходится на пассивно управляемые, тогда как перед кризисом 2008-го года их доля не превышала 30%.

В Goldman Sachs уже оценили влияние серии обвалов на фондовом рынке на американскую экономику.

По расчетам специалистов инвестбанка, если распродажа продолжится и цены на акции в четвертом квартале упадут еще на 10%, экономика ко второму кварталу 2019-го потеряет порядка 0,75% ВВП.

В банке также полагают, что ФРС до конца 2019-го повысит ставку еще пять раз, а это вдвое больше, чем сейчас ожидает рынок.

Что дальше

По оценкам JP Morgan Chase, глобальный кризис вероятен в 2020-м году — ему будет предшествовать череда новых падений американских индексов. Аналитики банка указывают, что во время глобального кризиса 2007-2008 годов фондовый индекс S&P 500 рухнул на 54% от пиковых значений.

Предполагается, что грядущий обвал мирового фондового рынка будет не столь масштабным, поскольку стоимость активов в развивающихся странах сейчас гораздо ниже, чем в 2008-м.

И хотя развивающиеся рынки, как правило, всегда первыми страдают от негативных глобальных процессов, недавнее исследование экономистов из Гарварда показало, что развивающиеся экономики уже не столь беззащитны перед внешними потрясениями.

Во-первых, странам с большой долговой нагрузкой удалось перенести погашение обязательств на будущие десятилетия на более благоприятных условиях. Во-вторых, развивающиеся государства с повышенным риском дефолта приобрели устойчивость к ужесточению денежно-кредитной политики за счет сокращения торгового и бюджетного дефицита.

Таким образом, кризис в отдельной экономике, даже такой крупной, как американская, уже не вызовет неконтролируемую цепную реакцию. Суверенные дефолты станут менее масштабными, более изолированными и не приведут к прежним системным последствиям.