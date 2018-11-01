Центробанк приобрел рекордное количество золота

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Мировые центробанки в третьем квартале 2018 года приобрели рекордное за четырехлетний период количество золота, крупнейшим покупателем стал Банк России, следует из доклада Всемирного золотого совета (WGC).
Драгоценный металл в наибольшем объеме приобрели Россия (99,2 тонны золота) и Турция (18,5 тонн).
Таким образом, запасы золота Центробанка впервые превысили 2000 тонны — в настоящий момент на долю России приходится 17 процентов мировых золотовалютных резервов. Их стоимость оценивается более чем в 78 миллиардов долларов.
Золотые запасы также увеличил Казахстан (на 14,4 тонны), Индия (13,7 тонн) и Польша (13,7 тонн).