Нефтяники снизили цены на топливо

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Крупнейшие нефтекомпании подтвердили подписание многосторонних соглашений с правительством по топливу, сообщил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

По его словам, вертикально интегрированные компании и независимые НПЗ по состоянию на 1 ноября снизили оптовые цены на бензин и дизтопливо. Его заявление подтверждают результаты биржевых торгов.

"Это должно привести к стабилизации ситуации с розничными ценами в сегменте независимых АЗС", — отметил Джус.

Он добавил, что правительство будет мониторить ситуацию в топливной рознице, сохраняя возможность оперативного введения механизмов для стабилизации.

Накануне Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ на совещании у Козака согласовали меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. Договоренности зафиксированы в соглашениях.

Договоренности нефтяников и кабмина включают обязательства по росту ежемесячного производства и реализации нефтепродуктов на 3% к соответствующему месяцу 2017 года, пояснял глава Минэнерго РФ Александр Новак. Козак отмечал, что эти требования не будут распространяться на Дальний Восток, так как там технически невозможно произвести требуемые объемы топлива.