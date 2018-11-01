Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $73 впервые с 22 августа

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Цена на нефть марок Brent и WTI вечером в четверг снизилась более чем на 3%, нефть Brent при этом опустилась ниже 73 долларов за баррель впервые с 22 августа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.52 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,41%, до 72,89 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 3,08%, до 63,38 доллара за баррель.

Давление на котировки оказывают опубликованные в среду данные от минэнерго США о росте запасов нефти в стране шестую неделю подряд. Коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 26 октября, увеличились на 3,2 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 426 миллионов баррелей.

Кроме того, агентство Блумберг ранее в четверг опубликовало данные своего исследования, согласно которым нефтедобыча стран ОПЕК поднялась в октябре до наивысшего уровня с ноября 2016 года — 33,33 миллиона баррелей в день. По данным агентства, рост добычи в Саудовской Аравии и Ливии скомпенсировал потери от ожиданий санкций США против Ирана.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.