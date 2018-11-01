Российский "аналог" обогнал SWIFT по числу пользователей

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Созданная Банком России система передачи финансовых сообщений (СПФС) уже обогнала по популярности SWIFT, сейчас Россия ведет переговоры по согласованию работы своей системы с регуляторами Китая, Турции и Ирана, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

"Число пользователей нашей внутренней системы передачи финансовых сообщений уже больше чем тех, кто пользуется SWIFT. Сейчас идут переговоры с Китаем, с Ираном, с Турцией и рядом других стран с тем, чтобы эта система была сопряжена с их системами. Важно их технологически согласовать между собой, чтобы не было проблем с использованием внутренних систем передачи финансовых сообщений", — сказал Аксаков.

При этом он добавил, что с Ираном технологии взаимодействия уже отработаны и допустил возможность проведения прямых расчетов с иранскими компаниями.

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) была создана Банком России в ответ на риски возможного отключения российских банков от международной системы SWIFT. Сама система в октябре 2014 года заявляла, что испытывает давление со стороны ряда государств, настаивающих на ее присоединении к санкциям против РФ, однако не намерена поддаваться.

Первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в середине мая говорила, что ЦБ рассматривает возможность подключения нерезидентов к СПФС. Позднее Аксаков пояснил, что технически компании и банки-нерезиденты могут подключаться к российской системе уже сейчас; ведутся переговоры с зарубежными Центробанками.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 10,8 тысячи крупнейших организаций в более чем 200 странах.